16-летняя гражданка Туркменистана пропала на Кипре

Как сообщает кипрское издание Kıbrıs gazetesi, 16-летняя Нурана Янбаева (на фото), проживающая вместе с родителями – гражданами Туркменистана — в столице Никосии, пропала 6 дней назад.

30 мая в 8 часов утра она вышла из дома и с тех пор о ней нет никаких известий. Родители девушки Гульширин Имамова и Шохрат Янбаев сразу же обратились в полицию, идёт поиск. Близкие Нураны просят всех, кто обладает какой-либо информацией о ней или ее местонахождении, обратиться в ближайший полицейский участок или по номеру телефона +905488813727.

Известно, что девушка пропала не впервые. Из-за семейного конфликта 13 октября 2017 года Нурана Янбаева в 7 часов утра ушла из дома, после чего на телефон матери из школы пришло сообщение, что Нурана не явилась на уроки, ее мобильный телефон отключен. Спустя 2 дня девочка вернулась домой, сообщив, что все это время была у однакласницы. Родители пропавшей дочери надеются, что и в этот раз Нурана вернется домой целой и невредимой.

Безработица в Туркменистане толкает людей покидать свою страну в поисках работы. Люди целыми семьями уезжают в Турцию и Кипр, где часто работют по 12-15 часов, не оставляя времени на детей и подростков.

Материал подготовлен кипрским корреспондентом АНТ. Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Мы гарантируем вашу конфиденциальность.