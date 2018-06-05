16-летняя гражданка Туркменистана пропала на Кипре

05.06.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 1 875

Как сообщает кипрское издание Kıbrıs gazetesi, 16-летняя Нурана Янбаева (на фото), проживающая вместе с родителями – гражданами Туркменистана — в столице Никосии, пропала 6 дней назад.

30 мая в 8 часов утра она вышла из дома и с тех пор о ней нет никаких известий. Родители девушки Гульширин Имамова и Шохрат Янбаев сразу же обратились в полицию, идёт поиск. Близкие Нураны просят всех, кто обладает какой-либо информацией о ней или ее местонахождении, обратиться в ближайший полицейский участок или по номеру телефона +905488813727.

Известно, что девушка пропала не впервые. Из-за семейного конфликта 13 октября 2017 года Нурана Янбаева в 7 часов утра ушла из дома, после чего на телефон матери из школы пришло сообщение, что Нурана не явилась на уроки, ее мобильный телефон отключен. Спустя 2 дня девочка вернулась домой, сообщив, что все это время была у однакласницы. Родители пропавшей дочери надеются, что и в этот раз Нурана вернется домой целой и невредимой.

Безработица в Туркменистане толкает людей покидать свою страну в поисках работы. Люди целыми семьями уезжают в Турцию и Кипр, где часто работют по 12-15 часов, не оставляя времени на детей и подростков.

Материал подготовлен кипрским корреспондентом АНТ. Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Мы гарантируем вашу конфиденциальность.

ОБСУДИТЬ (1)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

На Кипре по подозрению в ограблении магазина задержан туркменистанецНа Кипре по подозрению в ограблении магазина задержан туркменистанец
Кыргызские милиционеры задержаны за похищение уроженца ТуркменистанаКыргызские милиционеры задержаны за похищение уроженца Туркменистана
Ушел из жизни туркменский футболист Дидарклыч УразовУшел из жизни туркменский футболист Дидарклыч Уразов
Самолет из Дании в Таиланд совершил аварийную посадку в АшхабадеСамолет из Дании в Таиланд совершил аварийную посадку в Ашхабаде

Один комментарий к записи «16-летняя гражданка Туркменистана пропала на Кипре»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.