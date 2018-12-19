Мошенники обокрали туркменскую семью в Индии

Житель Ашхабада Шукур Шукуров подал заявление в полицию в индийском городе Гургаоне (30 км от Дели) о том, что мошенники обманным путем украли у него 7 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Мужчина со своей супругой и трехлетней дочерью приехали в Индию на лечение ребенка.

По словам пострадавшего, инцидент произошел 13 декабря. Они с семьей шли по улице к знакомым, когда дорогу им перегородил автомобиль. Вышедшие из него люди представились полицейскими и потребовали предъявить документы. Проверив паспорта граждан Туркменистана, мужчины попросили показать им содержимое сумки. Из нее мошенники вытащили деньги, сели в машину и уехали.

По показаниям пострадавшего, люди не были одеты в полицейскую униформу. Полиция предполагает, что преступление в отношении туркмен было совершено бандой, которая ранее аналогичным способом обманула иракца на 1 тысячу долларов и пару из Багдада на 3 тысячи. Все они также приехали в Индию на лечение.

Индийские лечебные учреждения крайне популярны среди граждан Туркменистана, не сумевших получить качественную медицинскую помощь в отечественных госпиталях. Несмотря на то, что туркменские клиники оснащены самым современным оборудованием, низкая квалификация местных врачей заставляет пациентов и их родных искать помощи за рубежом.

О том, как добиться права на конвертацию манатов для лечения за рубежом, АНТ подробно описывали в сентябре.