Туркменистан: В Мары эпидемия желтухи, в некоторых школах объявлен карантин

В Мары и отдельных районах области отмечаются многочисленные случаи заболевания детей дошкольного и школьного возраста гепатитом А. Из-за того, что практически в каждом классе болеют от пяти до половины класса учеников, во многих школах и детсадах объявлен карантин. На фото в этом конкретно классе одной из школ города карантин объявлен до 13 декабря. Однако речи о полном закрытии учебных заведений не идет.

Например, в городских школах №1, 15, 18, 22, 24 и 25 карантин объявлен лишь в некоторых классах, что не отменяет самих занятий. Просто дети остаются в одном и том же кабинете и не переходят из одного класса в другой, например, на химию или на физику. Учитель сам приходит к ним на урок.

Источники АНТ считают эти меры недостаточно эффективными, потому что на переменах больные дети все равно выходят в коридор, а также пересекаются со здоровыми в школьной столовой. Родители говорят, что запрета на посещение школы сроком на 21 день, как это происходило раньше, нет. Сейчас семейный врач оформляет освобождение лишь на 10 дней, и то по желанию самих родителей.

В новом детском госпитале, открытом в Мары в июле этого года, инфекционное отделение не предусмотрено, поэтому больных гепатитом А принимает только инфекционная больница, работающая в помещении бывшего железнодорожного госпиталя. Но в данный момент мест для новых пациентов в инфекционке нет. Несмотря на то, что без должного лечения заболевание оказывает разрушающее действие на печень, родителям советуют лечить больных детей дома. Единственная их рекомендация — это воздерживаться от жирной пищи в течение месяца. В самой же больнице, по словам родителей, лечение только за свой счет.

Вспышка желтухи наблюдается и в детских садах. Например, в садах №4, 16 и 33 в некоторых группах болеют до 10 детей. Многие родители дают ребенку бутылочку для питья, несколько антибактериальных салфеток и отводят в сад на весь день. Сообщения о случаях заболевания желтухой поступают также из Байрамали, Сакарчаге и других районов Марыйского велаята. В некоторых семьях болеют сразу по несколько детей.

По словам родителей, раньше в школах детей прививали от гепатита препаратом иммуноглобулин. Последний раз эту прививку делали лет 5-6 назад, хотя вспышки заболевания повторяются из года в год.

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