Туркменистан: Что изменилось в детсадах с десятикратным повышением оплаты?

В октябре 2017 года в Туркменистане в 10 раз повысилась оплата за пребывание в детских садах. Если раньше родители платили в месяц 8 манатов, то с осени прошлого года – уже 80 манатов. Для многих семей такой скачок стоимости оказался неподъемной ношей. Из-за высокой безработицы в стране и нехватки денег люди начали массово забирать своих детей из дошкольных учреждений, предпочтя воспитывать их в домашних условиях. Сообщалось, что в некоторых детсадах количество подопечных снизилось наполовину и даже больше, а в отдельных регионах Туркменистана родители выходили на протесты. Однако потом многие семьи все же решили возвращать детей в сады, иначе терялось место, которое практически невозможно восстановить.

Что изменилось в детсадах с увеличением ежемесячной платы, чем питаются нынче дошколята и какие требования выдвигают заведующие, выяснял корреспондент АНТ в Туркменистане Азат Хатамов.

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Первым делом, увеличение стоимости пребывания в садах должно было отразиться на питании детей, так считают родители, с которыми удалось побеседовать. Но вот, к примеру, меню детсада №35 в Мары не сильно изменилось. И о разнообразии блюд говорить не приходится. На завтрак – молочный суп с лапшой, хлеб с маслом и чай с сахаром. На обед – суп из пшеничной сечки, тушеная капуста, хлеб и компот. На полдник – манная каша с хлебом и чаем, на ужин меню мало чем отличается от обеденного – тот же суп с хлебом и чаем, нет только второго блюда. Супы повторяются каждые два-три дня, иногда повара варят пресный борщ. Просто, если не сказать очень просто. То же самое было и до подорожания детских садов, по крайней мере в Мары.

Количество продуктов на каждого ребенка строго нормировано. Например, сахара полуторагодовалый малыш потребляет не более 22 граммов в день. В основном малышам дают сладкий чай и подслащивают каши, компот. Ограничения есть и на сливочное масло, и на хлеб. Родители считают, что меню в некоторых детсадах стало даже скуднее, нежели было раньше.

«Тогда детям давали мясо ежедневно, — сообщил Хезрет, отец четырехлетнего малыша. – Пусть блочное, замороженное, но оно было в меню каждый день. Сейчас дети употребляют мясные блюда лишь 2-3 раза в неделю». К слову, нынче тоже используют блочное мясо индийского буйвола.

По словам родителей, на первых порах, чтобы сбить возмущение резким повышением стоимости, заведующие убеждали людей, что условия поменяются кардинально, что улучшится питание, перестанут требовать деньги на ремонт помещения, закупку занавесок, учебных принадлежностей и моющих средств. И, действительно, поначалу так и было: детям каждый день давали йогурт, свежие фрукты. В некоторых дошкольных учреждениях на полдник перепадали булочки, печенье и другие кондитерские изделия.

Но это продолжалось недолго, со временем все вернулось на свои места. Однако, справедливости ради, отметим, что ситуация разнится от сада к саду.

«Все продукты питания поступают в дошкольные учреждения централизованно, из горпищеторга, по фактуре, — говорит ответственный работник одного из детских садов города. – Часто бывает так, что по документам привезли и йогурт, и фрукты, а на самом деле этого ничего нет. Мяса, например, только половина от положенного объема. Но мы все равно вынуждены подписывать бумаги».

Куда девается отраженная в накладных часть продуктов? Теряется по пути? Кем-то присваивается? Воруется? Было и такое. Но после того как в прошлом году в нескольких дошкольных учреждениях поваров уличили в хищении мяса и круп и посадили, воровство практически сошло на нет. Повара в детсадах – работники государственные, состоящие в штате, в отличие, скажем, от средних школ, где после последней реформы образования в столовых работают нанятые администрацией частники. По словам источника АНТ, в садах крутятся не те объемы, чтобы красть с размахом, воровство происходит на ином уровне, гораздо выше, там, где большие объемы продуктов распределяются по всем заведениям города.

Туркмены говорят, что нет большего греха, чем умышленно обделить сироту или ребенка, и ничто не может оправдать подобные действия людей. В некоторых детсадах заведующие даже вкладывают свои средства на докупку недостающего провианта, но таких – единицы.

Родители говорят, что с увеличением платы в 10 раз в садах перестали требовать деньги на базовые принадлежности: туалетную и писчую бумагу, карандаши, мыло и моющие средства. Раньше с каждого ребенка на эти цели ежемесячно брали по 10 манатов, то есть сумму выше, чем плата за сам сад. На ремонт у родителей денег в этом году пока не просили, однако на прошлой неделе потребовали купить белый спортивный костюм с надписью «Туркменистан» на спине для участия в так называемых «чаре» — общественных или праздничных мероприятиях, присутствие на которых обязательно для всех госслужащих и школьников. Дошел черед и до детсадовцев.

«Сам костюм стоит 100 манатов [около $6], к нему нужно купить белую кепку – 20 манатов и белые кроссовки – 70 манатов. Помимо этого, в сад нужно сдать 140 манатов на закупку ткани и пошив туркменского платья для девочек и официального костюма для мальчиков – это форма №1», — рассказала мать девочки из подготовительной группы.

Родители, с которыми удалось побеседовать, в большинстве своем считают, что плату за детсад нужно было повышать, но, во-первых, не так резко. Раньше платили смешные цены – всего около двух долларов в месяц. Сегодня килограмм сахара стоит дороже старой платы за сад. Во-вторых, раз повысили на столько, то нужно было сделать так, чтобы это сказывалось на всем: на улучшении питания детей, запрете официальных и неофициальных поборов с родителей, разнообразии игрушек, развлечений в игровой зоне, в конце концов, на качестве подготовки к школе.

«Сегодняшние детсады в Туркменистане — это первая ступень в формировании беспрекословного послушания в маленьком человеке, инициатива не поощряется, как рубится на корню стремление ребенка творить и развиваться в каком-то своем направлении. Никто не должен выделяться ни в одежде, ни во внешности, ни в своем поведении и мыслях», — сказал Хезрет.

Можно заключить, что особых перемен в детских дошкольных учреждениях с переходом на новый, повышенный, размер оплаты не произошло, а раскошеливаться родителям по-прежнему приходится по полной программе.

P.S. Пока материал готовился к публикации стало известно, что в некоторых дошкольных учреждениях Мары на полдник детям стали давать 1 абрикос или половину яблока.

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