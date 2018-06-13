Ашхабад: В государственных магазинах продукты отпускают лимитировано и только взрослым

По сообщениям ашхабадских источников АНТ, в государственных продовольственных магазинах на взрослого человека отпускают по 1 килограмму сахара и по 10 яиц. Продукты уже предварительно расфасованы. Детям продукты не отпускают. Продавцы говорят, что если начать продавать детворе, то родители станут забирать своих детей из садов и на каждого приобретать дефицитные продукты.

Килограмм сахара стоит 7 манатов, а яйца отпускают по 33 тенге за штуку.

“Перед магазином на перекрестке Чехова-Кемине стоят женщины и просят купить им килограмм сахара, за услугу предлагают 1 манат”, — сообщил источник АНТ. Им это все равно выгодно, так как в свободной продаже сахар стоит 11 манатов.

Такие же ограничения действуют и в других государственных торговых точках столицы Туркменистана, например, в магазине “Хеззетли”, что в тридцатом микрорайоне. С утра, когда очереди большие, перед каждым магазином дежурят полицейские.

В Туркменистане с осени прошлого года наблюдается острая нехватка продуктов питания. В регионах выстраиваются большие очереди за мукой, хлебом, сахаром и растительным маслом, нередко это приводит к давкам и потасовкам. На севере страны люди штурмуют грузовые машины с отрубями. Нехватка продуктов и рост цен на них вызваны как недостатком валюты в стране, так и низким объемом собранного урожая пшеницы в прошлом году.

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