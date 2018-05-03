В Туркменистане продолжается нехватка продуктов питания

По сообщениям источников, в Туркменистане продолжает ощущаться нехватка основных продуктов питания. В государственных магазинах г. Мары в одни руки по-прежнему отпускают по две буханки хлеба по цене 0.5 маната. Ограничения также касаются и продажи сахара. Его отпускают по два килограмма на человека по цене 7 манатов. На базарах и в коммерческих магазинах сахар стоит 9-10 манатов. Время торговли ограничено утром, после обеда ни хлеба, ни сахара в магазинах уже нет.

Источники АНТ сообщают, что на фоне нехватки муки частники подняли цены на лепешки. Они стали меньше по форме и массе. Самая дешевая лепешка на воде стоит сегодня 1.20 маната (раньше была 1 манат), а на молоке – 3-5 манатов.

В Ашхабаде снова в дефиците растительное масло. В государственных магазинах масло «Ахал» местного производства отпускают по 2 литра в одни руки. Желающих его приобрести много, с раннего утра люди выстраиваются в очередь.

Туркменистан уже на протяжении нескольких лет пребывает в глубоком экономическом кризисе. В связи со снижением валютной выручки и больших затрат на различные строительные объекты власти ввели серьезные ограничения на валютные операции, что привело к снижению импорта продуктов питания и компонентов для их производства в Туркменистане.

Ситуацию усугубляет и низкий урожай пшеницы, собранный в 2017 году. С начала нового года в стране повсеместно наблюдается нехватка муки, хлеба и пшеничных отрубей для скота и птицы. Специалисты отмечают, что из-за недостатка поливной воды в Дашогузе и Мары властям и в этом году вряд ли удастся собрать необходимый объем пшеницы, чтобы прокормить страну. Это значит, что предстоящей осенью и следующей весной хлеба по-прежнему будет мало.

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