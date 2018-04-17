В Мары очереди за социальными выплатами. В регионе ощущается нехватка наличных денег

17.04.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: 4 772

В Марыйском велаяте, по сообщениям источников АНТ из этого региона, ощущается нехватка наличных денег для выплат пенсий, детских пособий и пособий по инвалидности. На календаре уже вторая половина апреля, а многие не получили своих денег еще за прошлый месяц.

«Третий день прихожу за пенсией мужа-инвалида, отстаиваю несколько часов и возвращаюсь домой ни с чем – наличка кончается задолго до конца рабочего дня, — сообщила жительница велаятского центра. – В очереди пожилые люди, матери с маленькими детьми, все тихо возмущаются, но дальше этого дело не идет».

О причинах нехватки денег людям ничего толком не объясняют. Марыйцы считают себя обделенными вниманием руководства страны, когда в Ашхабад – всё, а на периферию – самая малость.

«Такое ощущение, — сообщил автор фото, — что велаяту уготована незавидная судьба пасынка. В столице люди без проблем получают социальные выплаты на банковскую карту, им нет необходимости простаивать в очередях в собесе. Там и хлеб в магазинах весь день лежит, а у нас его можно купить только ранним утром, в момент привоза, да и то не более двух буханок в руки…».

Но не только в столице люди получают деньги на пластиковую карту; на севере страны по личному заявлению жителя пенсии и другие выплаты также переводят на карту. В Дашогузе проблем с наличными деньгами нет. Снять манаты можно в банкоматах, которых не 1 или 2, а, как сообщают дашогузцы, гораздо больше – в каждом банке и практически во всех крупных организациях. В день можно снять не более 800 манатов (около $60 по рыночному курсу).

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Редакция АНТ гарантирует конфиденциальность вашей личности.

ОБСУДИТЬ (4)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Туркменистан: Назад, в девяностые?Туркменистан: Назад, в девяностые?
Автобусы б/у пополнили автопарки велаятовАвтобусы б/у пополнили автопарки велаятов
Как в девяносто пятом. В Мары в одни руки отпускают по две буханки хлебаКак в девяносто пятом. В Мары в одни руки отпускают по две буханки хлеба
На границе с Афганистаном пали туркменские солдатыНа границе с Афганистаном пали туркменские солдаты

4 комментария к записи «В Мары очереди за социальными выплатами. В регионе ощущается нехватка наличных денег»

  1. Это показуха с туркменистаном, что мол там все хорошо достала всех тех кто живут в туркменистане, да и за пределами республики. Оградились замуравались и президент делает что хочет. А туркменский народ очень дружелюбный народ я знаю. Конечно же жалко простой народ.

    Ответить

  2. Абсолютно не жалко . Они полностью заслужили это. Своей трусостью малодушием , разобщенностью. Это тот самый туркменчилик с оборотной стороны медали.

    Ответить

    • Да не жалко.Вспоминаю девяностые.Все помнят как они поверили в себя,а нас не туркмен просто выгоняли из страны.Вот теперь получите…

      Ответить

  3. Эти межплеменные разногласия напоминают мне Африку. Ну ладно, там все еще страны третьего мира. Но мы то были частью СССР — мировой державы! А после распада опять туркмены ведут себя как дикие африканские племена.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.