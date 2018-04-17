В Мары очереди за социальными выплатами. В регионе ощущается нехватка наличных денег

В Марыйском велаяте, по сообщениям источников АНТ из этого региона, ощущается нехватка наличных денег для выплат пенсий, детских пособий и пособий по инвалидности. На календаре уже вторая половина апреля, а многие не получили своих денег еще за прошлый месяц.

«Третий день прихожу за пенсией мужа-инвалида, отстаиваю несколько часов и возвращаюсь домой ни с чем – наличка кончается задолго до конца рабочего дня, — сообщила жительница велаятского центра. – В очереди пожилые люди, матери с маленькими детьми, все тихо возмущаются, но дальше этого дело не идет».

О причинах нехватки денег людям ничего толком не объясняют. Марыйцы считают себя обделенными вниманием руководства страны, когда в Ашхабад – всё, а на периферию – самая малость.

«Такое ощущение, — сообщил автор фото, — что велаяту уготована незавидная судьба пасынка. В столице люди без проблем получают социальные выплаты на банковскую карту, им нет необходимости простаивать в очередях в собесе. Там и хлеб в магазинах весь день лежит, а у нас его можно купить только ранним утром, в момент привоза, да и то не более двух буханок в руки…».

Но не только в столице люди получают деньги на пластиковую карту; на севере страны по личному заявлению жителя пенсии и другие выплаты также переводят на карту. В Дашогузе проблем с наличными деньгами нет. Снять манаты можно в банкоматах, которых не 1 или 2, а, как сообщают дашогузцы, гораздо больше – в каждом банке и практически во всех крупных организациях. В день можно снять не более 800 манатов (около $60 по рыночному курсу).

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