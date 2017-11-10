Туркменистан: Социальные выплаты отныне в безналичной форме

10.11.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , 376

Местные управления службы социального обеспечения Туркменистана призывают пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и получателей детских пособий открывать счета в банках для получения соответствующих выплат. Крайний срок – 31 декабря. После этого, по сведениям источников АНТ, выплаты будут производиться исключительно на банковские карты. Соответствующие объявления (на фото) развешаны в местных собесах.

Наблюдатели АНТ в Туркменистане считают, что эти требования осложнят жизнь тех людей, кто не в состоянии свободно передвигаться.

«Инвалидам тяжело ходить по инстанциям и собирать документы для оформления пособий на карту, еще в самом банке нужно отстоять не день и не два, чтобы открыть счет, а там – очереди», — сообщил источник. – «Особенно тяжело колясочникам, для которых не оборудовано ни одно учреждение, ни одно здание банков». — Он добавил, что в дальнейшем нужно будет постоянно ходить к банкоматам, чтобы снять наличные деньги.

Очередь перед банком в Балканабаде

Для оформления пособия собес требует справку с места жительства, копию паспорта, заполненное заявление и реквизиты карты, но ее сначала нужно завести, открыв счет в банке.

В Дашогузе местные власти, как сообщили источники в велаяте, допускают возможность получения наличных денег для инвалидов первой и второй категорий и после 2017 года. Им лично сообщили, что данное требование их не касается. При этом немало людей с ограниченными возможностями уже давно завели банковские карты, куда им ежемесячно переводят пособие. Это относится, в основном, к тем, кто вынужден помогать своим детям, обучающимся за рубежом.

На сегодняшний день минимальное пособие в Туркменистане составляет 290 манатов (около 36 долларов) для лиц 3-ей категории инвалидности, в случае если они никогда не работали. Сумма пособий зависит от характера болезни или инвалидности, некоторые инвалиды второй группы получают 500 манатов. Также сумма зависит от того, работал человек или нет.

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