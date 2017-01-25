Туркменистан: Western Union отказывается выдавать деньги, если у получателя имеется счет в банке

Офисы компании срочных денежных переводов Western Union в Туркменистане отказываются выплачивать присланные получателям средства, если у тех имеются счета в местных банках и пластиковые карты. Как сообщают источники АНТ в Мары и Туркменабаде, сотрудники говорят, что отправителю следует переводить деньги на счет получателя в банке.

Однако проблема в том, что деньги на счет в Туркменистан могут идти и неделю, и 10 дней, а в срочных ситуациях, таких как оплата хирургической операции или покупка дорогостоящих лекарств, люди всегда пользовались именно Western Union.

Источник АНТ в Мары, не сумевший получить присланные средства из России, указывает и на то, что единственным туркменским банком, принимающим платежи из российского «Сбербанка», является банк «Туркменбаши». Но чтобы открыть счет в этом банке, нужно написать заявление и ждать 10 рабочих дней.

«Бывали и случаи отказа, особенно если у человека уже имеется счет в другом туркменском банке», — говорит источник. Получается, что иных способов пересылки денег из России у таких людей практически не остается, можно лишь искать оказию и передавать деньги через пассажиров авиарейсов из России в Туркменистан.

Компания Western Union в Туркменистане является монополистом в области денежного посредничества. В июне 2015 года в СМИ были сообщения о том, что на туркменский рынок придет американская компания MoneyGram, однако она в стране так и не заработала.

Ранее Western Union уже вводил ряд ограничений на отправку и получение средств. Так, желающие отправить деньги за рубеж должны были предоставить справку о доходах, а, чтобы получить зарубежный перевод, нужно предоставить доказательства родства с отправителем, показав копию его паспорта. Помимо этого, отправлять за рубеж можно только сумму, не превышающую месячный доход человека, а все получаемые средства выплачиваются Western Union в национальной валюте по государственному курсу, который вдвое ниже рыночного. Все эти меры действуют до сих пор.

Новые ограничения, введенные, как сообщают источники, в начале 2017 года, ударят, в первую очередь, по работникам бюджетной сферы, ведь большинство из них уже на протяжении почти года получают зарплату только по безналичной форме расчета.

Работник марыйского филиала одного из банков, пожелавший остаться неназванным, сказал в беседе с АНТ, что нынешние ограничения связаны с острой нехваткой наличных денег в стране. Он не исключил, что в течение 2017 года компания Western Union в Туркменистане может полностью свернуть свою деятельность.