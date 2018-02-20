Внешэкономбанк ограничил оплату услуг сервисов Apple и электронных кошельков

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана приостановил возможность оплачивать услуги различных международных сервисов. В их число, по сообщениям источников внутри страны, попали платные услуги Apple, а также онлайн кошельки PayPal, Kiwi, Webmoney и Яндекс-деньги.

Несмотря на наличие достаточных средств на карте, пользователи сообщают, что попытки купить или продлить оплату услуг сервисов Apple (iTunes, App Store, iBooks, iMovie) отклоняются, хотя раньше все работало бесперебойно.

Ограничения наблюдаются с начала февраля. В банках ничего внятного сказать не могут. С этого же времени люди испытывают трудности с переводом средств на электронные кошельки. В условиях ограничений на перевод средств через Western Union некоторые жители активно пользовались услугами Webmoney. Например, родственники студентов, обучающихся за пределами Туркменистана, используя туркменские банковские карты, пополняли вебкошельки, чтобы их дети могли обналичивать деньги. Отныне эта функция также недоступна.

В настоящее время Туркменистан испытывает острый финансовый кризис. Из-за снижения доходов от экспорта углеводородов власти страны существенно ограничили оборот валюты. Нехватка денег и невозможность осуществить их перевод за границу коснулись, в первую очередь, туркменских студентов за рубежом, а также предпринимателей, занимающихся импортом продукции и компонентов. Ряд крупнейших государственных компаний имеет крупные долги перед своими зарубежными поставщиками.