Видео: Студенты в Беларуси не могут с туркменских карт обналичить деньги

Последние две недели молодые люди из Туркменистана, обучающиеся в вузах Беларуси, не могут снять со своих банковских карт наличные деньги. Банкоматы отклоняют запросы на снятие как долларов, так и белорусских рублей.

«Я сначала попробовал снять $50, а затем $100, но банкомат отклонил транзакцию. Потом я попытался снять 100 рублей (чуть меньше $50), а затем 60 (около $30), но и это не удалось», — сообщил редакции АНТ студент из Минска. В качестве подтверждения он послал видео своих попыток (см. ниже).

По словам источника, для студентов это обернулось большой проблемой, так как многие имеют долги по оплате за обучение. Некоторые вузы поставили условие – платеж должен поступить до первого марта, в противном случае студентов ждет отчисление.

В Минске до недавнего времени доллары можно было снять в терминалах двух банков: ВТБ и «Альфа», однако последние две недели ни тот, ни другой валюту по туркменским картам VISA не выдает.

«В Туркменистане родители узнавали, что переводить деньги за обучение можно будет только на расчетный счет вуза. Для этого, помимо кучи других бумаг, требуется выписка из приказа ректора о зачислении конкретного лица на первый курс, а также справка о том, что он является студентом такого-то курса очной формы обучения», — сообщил источник.

Другой туркменский студент, обучающийся в Могилеве, сообщил АНТ, что и там многие ребята пребывают в долгах перед вузами.

«Родители исхищряются как только могут, чтобы мы тут получили деньги, например, передают их через пассажиров, вылетающих в Минск или в российские города, но этого не хватает, так как желающих отправить деньги много, а соглашающихся их взять гораздо меньше, к тому же на вывоз средств из страны имеются ограничения. Многие мои однокурсники берут в долг друг у друга даже на продукты питания», — сообщил он.

Напомним, Туркменистан уже не первый год испытывает острую нехватку валюты. Из-за большой разницы между официальным и рыночным курсами доллара туркменские банки резко ограничили конвертацию валюты и вывоз наличных за рубеж.

По официальным данным, в 2016/2017 учебном году в Беларуси обучалось 7 тысяч 911 студентов из Туркменистана.

