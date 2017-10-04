Туркменистан: За рубежом можно снимать не более $100

Центральный банк Туркменистана снизил объем снятия наличных денег в банкоматах в других странах. С 27 сентября туркменистанцы, путешествующие за рубежом, со своих международных карт VISA могут снять лишь $100 в день или эквивалент в местной валюте. Ранее лимит составлял 250 долларов в день.

Наблюдатели связывают это с острой нехваткой валюты, а также с желанием властей ограничить «долларовый туризм» — новое явление в стране, когда люди конвертируют свои манаты по госкурсу, а потом ездят за рубеж и снимают со счетов валюту. По возвращении в Туркменистан они меняют доллары на базаре по цене в два раза выше банковского курса.

Житель Мары, находящийся в данный момент в Москве, говорит, что нынешние ограничения ЦБ касаются и транзакций по картам.

«Пытался купить сегодня авиабилет по России, он стоил около 130 долларов, но в кассе оплата через банковский терминал не прошла, хотя средств на VISA карте достаточно», — сказал он. Ему пришлось покупать билет наличными, поменяв перед этим доллары на рубли.

Ранее власти уже вводили ряд ограничений в отношении конвертации валюты для предпринимателей. Сегодня банки конвертируют всего лишь до 2-х процентов от суммы контракта с зарубежным поставщиком, и это в лучшем случае. Большинство же контрактов удовлетворяются банком лишь на 1-1,4 процента от общей суммы.