В Туркменистане пользователям карт VISA заблокировали доступ к счетам

В середине февраля Внешэкономбанк Туркменистана одновременно заблокировал 29 тысяч карт Visa из примерно 30 тысяч им же самим выпущенных. Это означает, что более 96% владельцев международных карт не могут воспользоваться ими за рубежом. Как сообщают источники АНТ в банковской сфере страны, возможность использования карт VISA имеют лишь избранные бизнесмены и люди, приближенные к семье президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Чтобы получить вразумительный ответ от банковских служащих, нужно отстоять не один час в очереди в головном офисе банка в Ашхабаде. В банке — сотни владельцев карт. Ситуация привела к тому, что на популярном в Туркменистане сайте объявлений Vestniktm все чаще мелькают предложения за деньги отстоять очередь в банке. Вознаграждение составляет от 40 манатов (около $3) и выше. Очевидно, желающие находятся.

Своей ситуацией поделился житель одного из велаятов, чья семья столкнулась с той же самой проблемой – блокировкой пластиковой карты:

«Моя жена – студентка последнего курса института в одной из стран СНГ. До сих пор она пользовалась картой своей матери, находящейся в Туркменистане. Так делала не только моя жена, но и многие студенты, которым нужна финансовая поддержка родителей. За «незаконное» использование карты другим лицом банк не только полностью заблокировал карту, но и наказал ее владелицу, то есть мою тёщу, по полной программе — она теперь не может послать своей дочери деньги даже по международной платежной системе Western Union. Тысячи людей в одночасье лишились доступа к собственным средствам, а те, кто находятся за границей, в момент стали нищими и бомжами. Они не могут ни поесть купить, ни за ночлег заплатить».

«Мы не торгаши, — пишет автор, — нам нужно оплачивать учебу, на носу — защита диплома, имеются все необходимые доказательные документы – справки с работы, с института, а также подтверждающие родство. Помогите разблокировать карту или хотя бы получить разрешение отправлять средства через Western Union!»

В сообщениях некоторых других пользователей пластиковых карт Visa утверждается, что в Ашхабаде есть лица, которые за деньги могут все, в том числе и оказать содействие в разблокировании карты в банке.