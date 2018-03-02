«В голове-то ничего нет». Об успеваемости и долгах туркменских студентов в Беларуси

1 марта в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) прошло собрание с зарубежными студентами вуза, которое провела Наталья Скриба – доцент по работе с иностранными учащимися. Основные темы – низкая успеваемость, долги за учебу и фотографии с бородой в дипломах, то, что в Туркменистане «никак не приемлемо». Минский корреспондент АНТ предоставил нам аудиозапись этой встречи. Редакция переслушала час записи, сделала нарезку самых интересных мест и приводит пересказ собрания. Прямые цитаты даны в кавычках.

Об успеваемости

Из 400 иностранных студентов этого вуза (половина из них, по данным корреспондента АНТ, – туркмены) 35% — двоечники. Это еще немного лучше, чем в прошлом году – тогда почти половина иностранцев учились на «двойки». Успеваемость – основной вопрос, по которому студенты обращаются в деканат, а руководство пытается оказать содействие.

«Хотя я скажу честно – многие просто не заслуживают того, чтобы мы это делали… Ну какие вы потом специалисты будете?» Диплом не гарантирует, что дальше по жизни все сложится, дальше придется головой отвечать, но надо, чтобы «в этой голове хоть что-то оставалось».

Студенты – еще по сути дети, еще случаются ошибки, но все-таки пора уже взрослеть. Есть вещи, за которые надо нести ответственность хотя бы перед родителями, которые «субсидируют» им учебу.

«Правда, должна сказать, туркмены в этом плане очень боятся, чтобы ай-ай-ай, родителям не сказать… Все-таки где-то вы родителей уважаете, не хотите им доставлять неприятности, но я думаю, будет еще хуже, если родители узнают уже постфактум, когда все случится. И не очень обрадуются, когда ребенок приедет даже с дипломом, но с этим дипломом работать не сможет, потому что в голове-то ничего нету, только один диплом. Потому что [Наталья] Скриба и [замдекана Елена] Коляда ходили 4 года и просили за него».

Первый курс деканат «крышует» иностранных студентов: они только оторвались от дома, где «мамка подавала, мамка убирала, все делала за вас», но после первого семестра первого курса пора бы уже понять, что трудно, а дальше вообще – свободное плавание.

Среди туркменских студентов есть и отличники со средним баллом 8 и выше, которые учатся даже лучше белорусов и чьи фамилии вывешиваются в начале семестра перед деканатом. «Далеко не все так могут, но напрягать-то себя все могут, а большинство ребят туркменских особо напрягать себя не хотят». Студенты из стран бывшего СССР учатся хуже, чем студенты из Китая – с другой культурой, мировоззрением и языком.

«После лета приедете домой – хорошо подумайте: надо ли на второй курс идти, смогу или нет, хочу или нет… Если хотите, то надо взрослеть, на занятия ходить надо».

Доцент вынуждена обращаться к преподавателям и просить за студентов, чего не делала даже для своего ребенка. «А потом родители звонят, и вы знаете, какой разговор неприятный, когда родители просят?.. Вам не стыдно?»

Все преподаватели понимают, что студентам трудно, но другое дело, когда они не видят никакого желания со стороны студентов. Деканат вынужден ходить по общежитию и «поднимать малыша с постели» – его же преподаватель ждет, чтобы принять отработки! «Позор просто! Честное слово!»

Всего в Беларуси обучается порядка 8 тысяч студентов из Туркменистана.

Долги

Почти все студенты из Туркменистана имеют долги по оплате за учебу, и причина в том, что из страны тяжело перечислять деньги. Если до конца марта – завершения первого квартала, на счет вуза не будут поступления, то ребята будут отчислены.

Вуз уже пошел на ряд уступок, входит в положение туркменистанцев, хотя крайний срок оплаты истек уже 1 марта. Получается, что студенты учатся в долг, но так как БГЭУ – вуз государственный и деньги на зарплату преподавателям и сотрудникам перечисляет министерство образования по факту количества оплаченных студентов, то университету уже в ближайшее время придется расторгать контракты, дабы не работать себе в убыток.

Туркменские студенты получили возможность оплачивать на университетский счет напрямую через банк, но деньги идут до трех недель, поэтому университет вынужден обязывать студентов представлять доказательства проведения оплаты – фото выписки из банка.

«Связывайтесь с родителями и решайте этот вопрос… Если они до сих пор не оплатили, то максимум до 7-8 марта они должны это сделать». 30 марта квартал закрывается, поэтому отчисление будет в любом случае, если не будет доказательств того, что оплата прошла. Но деньги должны поступить на счет до конца марта.

Долги у туркменских студентов имеются и за общежитие, у некоторых за три месяца. Начальник студенческого городка Сергей Пинчук назвал фамилии пятерых студентов из Туркменистана, но должников еще «очень много». По его словам, некоторые учащиеся не расплатились за общежитие, но при этом разъезжают на такси. Многие туркменские студенты дают расписки-обязательства, что погасят задолженность, но условий не выполняют. С. Пинчук сказал, что в следующий раз вуз попросит пригласить на собрание представителя посольства [Туркменистана], на что его коллеги ответили, что позиция посольства известна, и она однозначна – отчисляйте!

«Мамедов Аразмамед с факультета права тоже писал, обязался оплатить до 19 февраля. Это же правовед! Который будет чтить законы! Соблюдать их в дальнейшем! Нормально, да?! Да какой там диплом?!.. Зачем нужен такой правовед, который сам не выполняет законы, тем более из чужой страны!»

Выселение из общежития равносильно отчислению, так как ребят на улице не оставят. Без регистрации тоже нельзя – это нарушение законодательства. «У вас осталось максимум 2 недели на то, чтобы закрыть это вопрос. Потом вас не восстановят, если выйдет приказ [об отчислении]».

Стоимость обучения в БГЭУ составляет 2800-3000 долларов в год, в зависимости от факультета. В настоящее время Туркменистан испытывает острую нехватку иностранной валюты, в связи с чем власти ввели ряд ограничений на валютные операции. Больше всего от этого, помимо предпринимателей, занимающихся импортом продукции, страдают именно студенты, обучающиеся в зарубежных вузах.

Фото в дипломе с бородой

Отдельной темой собрания стал вопрос о дипломах. В Беларуси иностранным студентам можно получить диплом международной серии на двух языках. На таких документах размещается фотография выпускника.

«Насколько я понимаю, у туркмен возникает потом очень большая проблема с тем, что у нас есть фото с бородой, а у вас это просто неприемлемо. Это не наша прихоть – это у вас. Были уже такие случаи, когда [выпускники] уехали с дипломом, а потом просили поменять им диплом».

В прошлом году АНТ сообщали, что посол Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыев заставил нескольких туркменских студентов срочно побриться в туалете Гродненского государственного университета им. Янки Купалы перед началом открытого фестиваля туркменской культуры «Новруз Байрам».

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547