Ко Всемирному дню велосипеда в Туркменистане выросли цены на это транспортное средство

О стремительном росте цен в этой стране на продовольственные товары в последнее время пишется много. Параллельно увеличиваются расценки и на промышленный ассортимент, особенно на импортный. В одном из сообщений в редакцию АНТ постоянный читатель показал динамику роста цен на примере стоимости детского велосипеда.

«Сынишка успешно закончил первый класс, и я решил с очередной зарплаты купить ему на лето велосипед. Не раз замечал, как он с завистью смотрит вслед своим ровесникам, освоившим езду на стальном коне. До получки оставалось примерно две недели, когда я начал интересоваться ценами на такой товар. В первый раз на приглянувшемся мне детском велосипеде высотой 65 см висел ценник 400 манатов. Прикинул про себя, что подарок сынишке составит почти половину моей месячной зарплаты, но решил все равно исполнить мечту мальчика.

Через три дня на том же велосипеде висел уже другой ценник – 420 манатов, но и до зарплаты оставалось еще много дней. Очередные посещения магазина через каждые 2-3 дня вводили меня в различные состояния – от удивления и расстройства до шока, ведь цена на вожделенное транспортное средство для 8-летнего ребенка каждый раз менялась в сторону увеличения: 450, 500, 580 манатов. Итак, в день, когда я получил зарплату, детский двухколесный велосипед стоил уже 600 манатов. Таким образом, за какие-то две недели цена выросла на 200 манатов! Что делать? Пришлось все равно купить, раз пообещал сыну.

Но не мог никак успокоиться от досады, в сердцах наговорил много неприятного продавцу, обвинив его в отсутствии совести. Тот в ответ возмутился не на шутку, а потом стал оправдываться: доллар-то, на который покупается весь импортный товар, день ото дня растет и на «черном» рынке уже стоит почти в восемь раз дороже банковского курса, по которому ничего невозможно купить.

«А потом, дорогой, ты учти, в каких условиях нам приходится работать, — совсем уже миролюбиво объяснил предприниматель. — То налоговик придет и, не заплатив ни копейки, прихватит понравившийся ему товар с прилавка, то представитель санэпидемстанции или базарной полиции найдет формальный повод для вымогательства денег. Контролеров-мздоимцев так много стало, что никакого желания нет торговать».

После этого я извинился за свою несдержанность, за то, что своими обвинениями нечаянно задел больное место продавца детских велосипедов. Ему, как и нам, покупателям, несладко выживать в объявленную в стране эпоху могущества и счастья».

3 июня в Туркменистане торжественно отметили Всемирный день велосипеда, провозглашенный Генеральной ассамблеей ООН в апреле 2018 г. Тысячи людей во всех уголках страны по требованию властей проехали определенный участок марафона. В Ашхабаде колонну возглавлял президент.