Без овощей не сваришь щей, а без риса – плова. Весенний обзор цен на продукты питания в Туркменистане

Пришла весна, в некоторых регионах Туркменистана дневная температура уже зафиксировалась на отметке 36 градусов тепла, и это самое время проанализировать цены на продукты питания и товары первой необходимости. Сегодня обзор посвящен Лебапскому велаяту, а конкретно – Туркменабаду.

Наши источники с удовлетворением сообщают, что мука больше не в дефиците. В магазинах этот продукт 1 сорта стоит 1 манат, высшего — 1,50 маната. На базаре мука в/с вдвое дороже. Хлеба тоже в достатке в любой торговой точке.

Овощной базар представлен морковью, цена на которую радует – всего 1 манат за кило, а вот помидоры в 10 раз дороже, как, впрочем, и огурцы; болгарский перец дают за 11 манатов, пучок зелени – укроп, петрушка – по 1 манату, а такой же пучок зеленого лука — по 2; репчатый лук стоит 4-5 манатов за килограмм; яблоки по 9-11 манатов. Для зарубежных читателей АНТ — 1 доллар равен 13 манатам.

Мясные продукты также имеются в ассортименте – свежее мясо, замороженное рулонное (буйволиное из-за рубежа – прим. АНТ), импортные куриные окорочка. В середине зимы цены на свежее мясо торговцы взвинтили аж до 22 манатов за килограмм, так что спрос на него мгновенно упал. Население предпочитало брать импортное, которое в разы дешевле и которое наводнило местный рынок. К весне продавцы вынуждены были снизить цены на свою продукцию, и сейчас свежее мясо в цене 20 манатов за 1 кг, что тоже далеко не каждому горожанину по карману.

По сравнению с минувшим летом, выросли цены на сахар. Так, марыйский песок стоит 8 манатов, азербайджанский – 9. Рис лучшего качества и гречка – 9 манатов. Сметана домашняя идет по 5-7 манатов за 350 г, сыр — от 20-30 манатов за 1 кг, за литр молока просят 2-3 маната, где как.

АНТ ранее сообщали о проблемах с растительным маслом местного производства, об очередях, которые население вынуждено занимать в магазины едва ли не с ночи, иначе покупать придется дорогое масло на базаре. Сейчас в Туркменабаде масло «Ахал» в свободном доступе, за 5 л придется выложить 42 маната. Народ покупает, очевидно, на базаре и того дороже.

Яйца в цене не изменились и стоят 50 тенге за штуку. Покупатели надеются, что с наступлением тепла этого продукта станет больше, и цена, соответственно, снизится хотя бы до 30 тенге.

Крупы завозятся, в основном, из России, поэтому даже такой продукт, как геркулес, стоит недешево, а в последнее время и он пропал, сварить детям овсянку стало не из чего. Видимо, сообщают источники, запас кончился, а новый не поступил из-за ограничений на валютные операции.

А вот интересно, во сколько обходится приготовить на ужин плов для семьи, состоящей из родителей и двоих детей? На 5 пиал риса идет примерно 600-700 г мяса, килограмм моркови, 2-3 луковицы и 300-350 мл растительного масла. Несложный подсчет дает средний результат – 25-28 манатов, в зависимости от количества мяса и стоимости риса.

Заметно повысились цены на товары повседневного спроса. Так женские туфли год назад можно было купить по цене от 80 манатов за пару, нынче же дешевле 200 манатов не найти, если только не позариться на обувь-однодневку. Парфюмерные товары личной гигиены также подорожали в несколько раз. Например, антиперспирант AXE для мужчин подскочил с 10 манатов до 30.