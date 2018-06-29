В Туркменистане продолжается кампания по уничтожению животных

29.06.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: , , 194

Из архивов АНТ

Год назад, накануне Азиады-2017, состоявшейся в Ашхабаде, с улиц столицы исчезли практически все кошки и собаки. Несчастных животных на протяжении нескольких месяцев планомерно и жестоко уничтожали сотрудники коммунальных служб. В ход шли не только отравленная еда, но и железная арматура, камни, острые предметы. Под раздачу попадали даже домашние питомцы, опрометчиво или по недогляду хозяев оказавшиеся на пути у живодеров.

Спустя без малого год после международных спортивных соревнований уничтожение животных опять на подъеме. Сейчас, очевидно, жертвами стал молодняк, появившийся на свет за прошедший год, а также те несчастные, кому раньше удалось избежать расправы.

Источники сообщают, что, к примеру, в 11 микрорайоне столицы животных не осталось вообще. Были до недавнего времени кошки, но сейчас уничтожены практически все.

«К грязной работе по поимке и убийству четвероногих привлечены разные службы, в том числе пожарные, работники домоуправлений, а также сотрудники полиции, участковые. Всем им за это платят, вот они и стараются, из кожи вон лезут, чтобы побольше заработать на животных», — написал в АНТ житель микрорайона.

Автор также описывает то, с какой жестокостью и цинизмом уничтожаются кошки: «Ими, еще живыми, набивают мешки и туго завязывают, чтобы они там задохнулись, а потом мешки свозят в какой-нибудь подвал и там накапливают для количества и потом сдают и получают за это деньги».

В ход, по словам источника, также идет всевозможная отрава.

Читатели АНТ в Лебапском велаяте сообщили, что перед приездом 21 июня в Туркменабад Гурбангулы Бердымухамедова в городе также проходила «зачистка» от кошек и собак. Все животные, встретившиеся на пути у коммунальщиков, были либо умерщвлены на месте, либо вывезены за пределы города и там уничтожены.

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