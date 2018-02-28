Туркменабад: К приезду президента из районов привезли тысячи людей для массовки

По сообщениям источников АНТ в восточном регионе Туркменистана, в качестве статистов в Туркменабад были свезены из близлежащих районов Саят и Фараб тысячи работников бюджетных организаций, в основном, учителей. Все они исполняли роль массовки во время визита Гурбангулы Бердымухамедова.

Людей разместили в спортзалах и учебных классах городских школ №2, №29, №39 и в бывшей туркмено-турецкой школе №41. В каждой в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник ночевали от 500 до более полутора тысяч человек (аэропорт открывали в понедельник). Утром в субботу и в понедельник пришедших в школу детей отправили по домам. В некоторых учебных заведениях разместили статистов из г. Керки – это в 210 километрах от Туркменабада.

Некоторые из привезенных захватили с собой на всякий случай матрасы и паласы, которых на всех не хватило. Директорам пришлось среди ночи обзванивать учителей и просить принести из дома палас или ковер. Школьные столовые работали 24 часа в сутки, но некоторые люди, исходя из прежней практики, привезли с собой казаны, термосы и продукты питания.

«В понедельник, когда все завершилось, коллективы школ были мобилизованы на уборку территории, особенно туалетов», — сообщил источник.

Он добавил, что все эти дни были перекрыты улицы Битарап Туркменистан (бывшая Костандова) и улица им. Ниязова, закрыты базары, а государственные магазины работали ограниченные часы.

В день открытия аэропорта и официального старта массовых соревнований «Великий шёлковый путь» шел дождь. Участников обязали быть в белой форме и выйти на заранее оговоренные места в 4 утра. Массовке запретили пользоваться зонтами или полиэтиленовыми пакетами от дождя.

Несмотря на неудобства, связанные с открытием, туркменабадцы оценили новый объект по достоинству. «Аэропорт, действительно, красивый, но что плохо — далеко от города, — сообщил источник АНТ. – Туда пока ходит лишь один автобус №5, а таксисты просят 20 манатов за поездку в одну сторону».

Говорят, что в марте будет открыт первый международный рейс по маршруту Туркменабад-Стамбул, хотя официальные СМИ об этом не сообщают.

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