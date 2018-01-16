В Туркменистане вновь меняют портреты президента

С нового года в государственных учреждениях Туркменистана начали обновлять портреты президента. Отныне Гурбангулы Бердымухамедов предстает не в красном галстуке, а в черном. Сообщается, что частным предприятиям также поступило указание о замене портретов главы государства.

Цена одного портрета составляет три маната. В государственных учреждениях, в том числе в школах, лик президента имеется в каждом кабинете и учебном классе. Педагоги вынуждены оплачивать замену из собственного кармана. При этом их попросили старые портреты сдать.

«Это, видимо, для того, чтобы в одно прекрасное утро никто не обнаружил десятки и даже сотни тысяч портретов президента на мусорной свалке», — пошутил учитель из Ашхабада.

Власти Туркменистана регулярно меняют изображение Бердымухамедова. То он помолодел, то он серьезный и смотрит прямо, то он улыбается и смотрит куда-то вбок. Последний раз страна меняла его лик в конце февраля прошлого года, то есть, менее года назад. Тогда президент был в красном галстуке на фоне туркменского ковра.