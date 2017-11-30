«Концлагерь» смерти. В Ашхабаде не прекращается уничтожение животных

Президент Туркменистана отдает распоряжение о создании монумента туркменскому алабаю, заставляет участвовать в международных выставках собак для пропаганды этой породы и картинно позирует с алабаем перед камерами. И одновременно отдает распоряжение об «окончательном решении вопроса» существования собак и кошек, выживших после Азиады-2017.

Накануне и во время проведения этих пафосных спортивных соревнований, приведших страну к ее полному экономическому коллапсу, отовсюду на нас смотрели мультяшные счастливые алабайчики. А реальные алабаи и другие «неправильные» собаки, которые оказались на улице после массовых сносов частных домов, тотально уничтожались по воле президента Бердымухамедова. Их травили, забивали арматурой и камнями, у живых вспарывали животы.

После Азиады власти создали «концлагерь» смерти для животных на территории мусороперерабатывающего завода, куда не только со всех уголков Ашхабада, но и из окрестных поселений многочисленные машины-живодерки стали свозить обреченных собак и кошек в один тесный ангар, где животные умирают мучительной смертью. В первую очередь, умирают от голода и жажды, так как их не кормят и не дают воды. От голода крупные собаки стали поедать мелких, щенков и кошек, отделенных от собак низкой оградой.

На стенах ангара – многочисленные кровавые потеки. До появления волонтеров собак также сжигали живьем вместе с мусором. Волонтеры – это несколько по-настоящему героических женщин, которые с трудом добились возможности кормить и поить обреченных животных. Эти самоотверженные женщины убирают фекалии в ангаре, дышат едким запахом аммиака, хоронят сдохших. А государственные палачи при этом куражатся и на глазах у волонтеров издеваются над животными. Например, подбрасывают высоко щенков и радуются хрусту костей и истошным воплям детенышей.

После публикации статьи Галины Кучеренко «Ужас и ад в Туркменистане» – настоящего крика о помощи, в очередной раз цивилизованный мир не содрогнулся и не отозвался гневными протестами в адрес палачей «зооцида». Больше того, к отлову собак и кошек, помимо коммунальщиков и работников домоуправлений, подключились полицейские и пожарные. И количество несчастных животных резко увеличилось. 28 ноября в район столичного цирка, где жили ухоженные дворовые кошки, которых кормили все соседи, приехал полицейский УАЗ вместе с «живодеркой» — коммунальной машиной. Полицейские стали снимать на камеру расправу над животными, а когда жители пытались им помешать, им стали угрожать задержанием.

В последние дни в ангар привезли около двух сотен щенков-сосунков, матерей которых уничтожили на месте. А несколько мешков с кошками внутри не позволили волонтерам даже развязать, и животные задохнулись. Кроме того, вновь стали разбрасывать кусочки отравленной курятины около домов, где живут владельцы собак. В микрорайоне Мир-2 за последнюю неделю уже погибло пять собак. Так президент страны встречает наступающий год Собаки.

Я писала статьи о туркменских живодерах, дважды посылала открытые телеграммы президенту Бердымухамедову, призывая его к милосердию. Но жестокость только усиливалась. Страна окончательно превратилась в государственную живодерню, в мертвую зону во главе с Верховным Живодером. А население, покорно отдающее животных на растерзание в руки палачей, облеченных государственной властью, лишает своих детей нормального будущего.

Бесполезно взывать к человеку, у которого вместо сердца кусок войлока. Бесполезно взывать к международному сообществу. Какие там собаки и кошки, если на многолетнюю кампанию о политических заключенных «Покажите их живыми» Туркменистан показывает устойчивый кукиш…

Остается только уповать на Кару Небесную.

Наталья Шабунц