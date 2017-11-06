Ашхабад: За визит в банк в рабочее время – увольнение

В столице Туркменистана введен негласный запрет госслужащим на посещение банков для оформления конвертации манатов в доллары. Запрет введен в рамках кампании властей по снижению нагрузки на валютный дефицит страны.

Источники АНТ в Ашхабаде сообщили, что за игнорирование запрета уже были уволены десятки человек из числа работников бюджетной сферы. Речь, в частности, идет о работниках текстильной отрасли и сферы здравоохранения.

«Если сотрудник пополнял свою международную карту VISA, скажем, в 10 утра в понедельник, то буквально на следующий же день его вызывают в органы и показывают в компьютере время его посещения банка», — сообщил источник.

В некоторых государственных организациях руководители предупредили своих сотрудников, что те «могут сразу писать заявление об увольнении», если выяснится, что они в рабочее время посещали банк.

Перед банками, уполномоченными проводить валютные операции, скапливаются очереди с раннего утра. На прошлой неделе Внешэкономбанк Туркменистана ввел ограничения на снятие наличности за рубежом ($50 в день), а также на транзакции по картам ($200 в день).

Источники АНТ в Ашхабаде утверждают, что в 2018 году власти полностью прекратят обслуживание валютных карт VISA за рубежом.

Введенные банком ограничения связаны с тем, что в условиях двух курсов валют (госкурс ниже рыночного в два с лишним раза) люди конвертируют свои манаты в доллары по госкурсу, ездят за рубеж, чтобы снять наличные доллары, а по возвращению в Туркменистан обменивают доллары по базарному курсу.