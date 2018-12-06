Туркменские студенты не могут заплатить за учёбу в Беларуси. Что происходит?

Туркменские студенты белорусских вузов уже 10 дней не могут обналичить средства со своих банковских карт. Несмотря на наличие денег на счетах, банкоматы в Беларуси выдают один ответ: “Операция отклонена вашим банком”.

По информации сайта “Альтернативные новости Туркменистана”, сейчас оплатить туркменской картой можно только покупки на сумму до 50 рублей в день ($25) и только в супермаркетах “Гиппо”, “Евроопт” и сети магазинов “Домашний”.

“В месяц можно использовать около $320”

Из-за проблем с карточками студенты стали должниками по оплате за обучение и проживание в общежитиях.

“Всё началось с 2016 года. Сначала у нас был лимит в день $200 в день, его постепенно сократили до $50 [эти суммы можно было тратить, расплачиваясь карточкой в терминалах], — рассказывает Еврорадио студентка БГУ из Туркменистана. — Но всего в месяц можно использовать не более $320. Если этот лимит исчерпан, то деньги снимать нельзя до конца месяца, оплачивать тоже ничего нельзя”.

Наша собеседница подчёркивает, что есть разница между суммами, которые можно снимать с карт, и суммами, которые можно тратить, проводя платежи по терминалу:

“Сейчас в день можно делать покупки примерно на 100 рублей. Снять с карточки можно только 30-35 рублей. Но если ты каждый день будешь покупать что-то на 100 рублей, то месячный лимит быстро закончится”.

Из-за такой системы, говорит девушка, некоторые студенты из Туркменистана просрочили университетам оплату за обучение, ведь снять крупную сумму денег с карточки невозможно.

Оплата за обучение через туркменские банки не доходит месяцами

“Наши банки открыли нам счёт-фактуру, через которую родители отправляют оплату манатами, а после они конвертируются в доллары и отправляются в Беларусь. Наша оплата доходит в течение примерно двух месяцев”, — рассказывает студентка.

Некоторые студенты перечислили деньги в манатах на счёт-фактуры ещё летом, когда были на каникулах в Туркменистане. По приезду они предъявили квитанции об оплате, но деньги в валюте в Беларусь до сих пор не поступили.

По словам другой студентки, единого лимита на расчёты за границей у туркменских банков нет.

“В месяц мы можем снимать $300. Можно и покупки делать, но не у всех эта система работает, у всех разные суммы, которые можно тратить. Кто-то может в любых магазинах расплачиваться карточкой, а кто-то — только в каких-то конкретных. Мы сами не до конца понимаем эту систему”, — говорит девушка.

“Официальный курс 3,5 маната за $1, на черном рынке — 16 манатов”

Главный редактор сайта “Альтернативные новости Туркменистана” Руслан Мятиев объяснил Еврорадио, что такие меры государство ввело из-за большой разницы между официальным курсом доллара и курсом на черном рынке:

“Официальный курс держится с 2015 года на уровне 3,5 маната [2,13 рубля] за $1. В то же время у нас есть неофициальный курс на чёрном рынке, он в разы выше [сейчас около 16 манатов, или 9,5 рубля, за $1] государственного и не фиксируется. Родители студентов идут в банк, кладут на счёт манаты, а они конвертируются по госкурсу, чтобы студент мог в другой стране снимать иностранную или местную валюту.

Государству это невыгодно, оно прекрасно знает, что в стране действуют два курса. По сути, государство даёт возможность людям конвертировать по госкурсу свои манатные накопления. Проблемы начались в конце 2016 года, когда власти, крупные банки стали снижать количество иностранной валюты, которую можно снять за рубежом. Сначала это была $1000 в день, потом $200, потом $75, $50, а до недавнего времени можно было снимать только $15”.

Одна из наших собеседниц предположила, что студенты, которые рассказали о случившемся “АНТ”, просто исчерпали месячный лимит, поэтому не могут снять деньги с банковской карты. Но Мятиев утверждает, что “они не новички и прекрасно знают, как это всё работает”.

“Если бы они исчерпали свой лимит, то каждый вечер не ходили бы паровозиком по 5-6 человек от одного банкомата к другому. Эти люди знают о лимитах. Это уже более глубокая проблема. Наверное, она связана с туркменскими банками”.

По словам Мятиева, сейчас Туркменистан переживает экономический кризис. В 2016 году российский “Газпром” отказался покупать у Туркменистана природный газ. Сейчас его покупает только Китай, но и он не платит твёрдой валютой, а покупает в счёт кредита, который Туркменистан брал на строительство газопровода.

Похожие проблемы были и в Беларуси. Из-за финансового кризиса в 2014 году белорусские банки вводили запреты и ограничения по расчётам карточками за границей, а также снятию денег с банкоматов зарубежных банков. Например, Беларусбанк ввёл суточный лимит в $150 долларов ($500 — по премиальным картам). Хоум Кредит Банк приостановил все операции по своим картам за границей, а Альфа-Банк сначала ввёл лимиты, но почти сразу также запретил.

Анастасия Бойко, Еврорадио (Беларусь)

