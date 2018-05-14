В Узбекистан с холодильником. О новом старом бизнесе жителей Дашогуза

Тяжелая экономическая ситуация и высокая безработица заставляют туркменов искать все новые способы заработка. В последнее время становится популярным возить в приграничные районы соседнего Узбекистана товар на продажу, причем, любой. Люди везут все что угодно: автомобильные запчасти и дешевую парфюмерию, ткани и национальные вышивки для платьев… Но самым ходовым товаром является крупная и не очень бытовая техника и электроника. По словам челноков, занятых в этой новой сфере, выгода от подобного занятия, несмотря на многочисленные расходы, имеется. А платить надо много за что: узбекскую визу, дорогу в оба конца, раздачу «благодарностей» на обеих таможнях… Однако в нынешних туркменских условиях выбора у населения больше нет. Подробнее – в репортаже корреспондента АНТ в Дашогузе Селима Хакнепесова.

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О том, что количество людей, направляющихся в сторону туркмено-узбекской границы, заметно увеличилось, свидетельствует оживление на стоянке такси на центральном рынке «Бай-базар» в Дашогузе. Здесь, как и на рубеже двух веков, водители вновь бойко зазывают пассажиров довести их до контрольно-пропускного пункта. И клиентов у них в последнее время прибавилось. Причиной неожиданного всплеска посещения Узбекистана стали не произошедшие вдруг облегчения визового режима между двумя странами-соседями, а банальное желание дашогузцев заработать на продаже узбекам товаров народного потребления и бытовой техники. Как и 15-20 лет назад, предприимчивые граждане покупают на «Бай-базаре» электронику и едут в Ургенч или Турткуль продать их там по той цене, которую предложат, а затем поменять вырученные сумы на доллары и возвратиться домой. В Дашогузе заработанные доллары поменяются на манаты. Такой вот нехитрый ход.

В Узбекистане бытовая техника из-за высоких таможенных пошлин стоит вдвое дороже, чем в Туркменистане. Тот же холодильник «Самсунг» одной и той же модели в Дашогузе купишь за без малого 5500 манатов (примерно 305 долларов по рыночному курсу), а в Ургенче дешевле, чем за почти 5 миллионов сумов (622 доллара) не найдешь. Поэтому туркмены считают: разница стоит того, чтобы везти бытовую технику в соседнее государство, ведь, обменяв по возвращении доллары на манаты, челноки получают на руки почти 12 тысяч манатов, а это равно 7-месячной зарплате учителя, работающего с полной часовой загрузкой.

Благодаря растущему день ото дня курсу доллара по отношению к туркменской валюте, прибыль людей в манатном эквиваленте также растет.

Сорокалетний Кадам всю свою жизнь проработал на стройках Дашогузе и Ашхабада. В связи с финансовым кризисом строительных площадок в его родном городе практически не осталось, а из столицы его и таких же, как он, земляков депортировали еще в июне 2016 года, после вступления в силу Порядка регистрации физических лиц, прибывших в Ашхабад для осуществления трудовой деятельности. Новый порядок утвердил лично президент Гурбангулы Бердымухамедов, оставив тем самым сотни семей без возможности свободно работать в своей же стране.

Дважды пытался Кадам найти работу на стройках в Балканском велаяте, но, по его словам, там все поделено между своими. Вернувшись в Дашогуз, мужчина попробовал сменить сферу деятельности и ушел в торговлю, помогал местному предпринимателю реализовывать товар, но торговля совсем не шла – у здешнего населения крайне низкая покупательская способность.

«Однажды, будучи на свадебном тое у соседа, разговорились с гостями, приехавшими из Ургенча: как живут, что у них почем, — говорит он. – Выяснилось, что бытовая техника там дорогая. С друзьями подсчитали, прикинули и решили попробовать».

Сегодня Кадам и его друзья возят в Узбекистан только бытовую технику: холодильники, газовые плиты, реже кондиционеры. Другие занимаются только запчастями для автомобилей, которые также можно продать в соседней стране с выгодой для себя. Женщины тоже приспособились возить товар за границу, они «специализируются», в основном, на тканях, посуде, вышивке для платьев с туркменским орнаментом.

«В приграничных районах проживает большая туркменская диаспора, — сообщает жительница Дашогуза, занимающаяся как раз тем, что вышивает на заказ пользующуюся спросом продкуцию. – Узбекские туркменки носят такие же платья, как и мы, и они с удовольствием покупают оригинальные вставки».

И таких челноков сегодня десятки. Ввозить в соседнюю страну бытовую технику беспошлинно можно по одной единице, но узбекские таможенники все равно требуют заплатить акциз. Владелец магазина тоже находит отмазку, чтобы заплатить за товар меньше, в частности, он ссылается на прекращение действия гарантии на холодильник или стиральную машину, купленные в другой стране. По словам Кадама, таможенника приходится убеждать, что бытовая техника предназдачена для родственников в качестве подарка, а с владельцем магазина торговаться не приходится, соглашаешься на его условия.

«Конечно, сотрудники таможни догадываются, на какую «свадьбу» ты едешь, особенно если возвращаешься обратно в тот же день. Ведь у узбеков, как и у нас, на подобное мероприятие из другой страны на один день не приезжают, расчитывают как минимум на три, — говорит Кадам. – Поэтому с некоторыми приходится расплачиваться “саламалейкумом” [взяткой] – 10-15 долларов».

Люди стараются ездить в Узбекистан как можно чаще, хотя бы через день. Все из-за того, что с 2013 года жителям приграничных областей обеих стран требуется виза для пересечения рубежей. Раньше люди с местной пропиской могли находиться на сопредельной территории до 5 дней без визы. Сегодня Кадаму и другим челнокам, чтобы преодолеть расстояние в 70 км на машине до Ургенча, нужно съездить в Ашхабад, запросить в посольстве срочную визу, заплатить за нее 71 доллар (виза действительна на 10 суток), вернуться в Дашогуз и ехать к границе. Обычная виза стоит 51 доллар, но ее нужно ждать несколько дней, а это значит где-то жить в Ашхабаде; либо можно вернуться домой, а потом поехать в столицу снова, уже за готовой. Намного легче тем, у кого, помимо туркменского, есть российское гражданство, но таких счастливчиков единицы.

«Было бы гораздо удобнее, если бы могли, как раньше, пересекать границу без виз, — говорит Кадам. – В отношениях президентов двух стран царит дружба и теплота, то же самое и в отношениях двух народов, многие связаны родственными узами. Мы надеемся, что власти пойдут навстречу пожеланиям простых людей».

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