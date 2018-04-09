В Ашхабаде полиция штрафует пешеходов с наушниками. Якобы из-за них много аварий

09.04.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: 2 877

С начала апреля редакция АНТ получает многочисленные сообщения от жителей столицы Туркменистана о том, что местная полиция штрафует пешеходов, прослушивающих музыку в наушниках. Всем им говорят, что имеется «новое положение» (ни одному из источников его по их просьбе не предъявили).

Мотив полицейских: пешеходы, слушая музыку, не слышат, как сзади или сбоку может подъехать автомобиль, и это может привести к наезду.

«В воскресенье, 8 апреля, я переходил проспект Махтумкули, близ посольства США. На той стороне дороге меня остановил пеший патруль и потребовал пройти в опорный пункт для оформления штрафа. В отделение идти не хотелось, да и времени не было, поэтому с полицейским мы “договорились” на месте – 20 манатов, и никакого нарушения не было», — сообщил источник в Ашхабаде.

Полицейские говорят, что им дано указание штрафовать пешеходов, чьи уши закрыты наушниками, якобы на самом деле вышел такой приказ министра внутренних дел в целях снижения случаев ДТП на дорогах.

Несмотря на то, что в Туркменистане существует множество запретов, призванных снизить аварийность на дорогах, ДТП в стране случаются часто. Среди них за последние годы запрет на ввоз автомобилей без подушек безопасности (об этом АНТ писали подробно весной 2015 года), а также ограничение на вождение автомобилей женщинами. Сегодня женщин за рулем встретить еще можно, однако те, у которых истек срок водительского удостоверения, продлить его не могут. В дорожной полиции документы на продление прав не принимают и новые удостоверения не выдают.

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2 комментария к записи «В Ашхабаде полиция штрафует пешеходов с наушниками. Якобы из-за них много аварий»

  1. Больше всего неприятностей на дорогах — от постоянных пробок из-за проезда президентского кортежа, даже если в нем самого ГБ и нет. Туркменистан не государство — а тюрьма.

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  2. Меньше пусть права покупают, идиоты. С пешеходами борется чтоб аварий небыло, дибит, причём тут пешеходы. Дигиниративность ума Гурьангулы Бердымухамедова не знает границ.

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