Выживает сильнейший. В Туркменистане 70% исследований на вирус гепатита C дают положительный результат

В новом международном учебно-научном центре (на фото), открытом в Ашхабаде в 2015 году, результаты анализов на наличие самого опасного гепатита C на 70% положительные. Этого не скрывают даже сами врачи Центра.

На сегодняшний день этот Центр – единственное медицинское учреждение в стране, где проводят анализы крови на такие заболевания, как гепатит всех форм, диабет и ряд других, а также биохимический анализ крови, который в конце прошлого и в начале нынешнего столетий элементарно проводился в любой районной поликлинике. Однако сейчас пациентов со всего Туркменистана направляют в столицу, потому что в регионах нет необходимых лабораторных реагентов и реактивов, к тому же нужно окупить строительство и оснащение Центра – полностью хозрасчетного учреждения.

Пациентка Марал приехала на обследование в Ашхабад из родного Мары. Перед замужеством в Турции и планированием новой семьи она и ее молодой человек решили сдать анализы на ВИЧ и гепатит. В турецкой клинике врачи сообщили: в крови девушки выявлены антитела к вирусу гепатита C. Хотя это не означает, что она больна, Марал решила пройти дополнительное обследование в Туркменистане, куда ей как раз и нужно было вернуться для сбора необходимых бумаг для заключения брака.

В инфекционной больнице в Мары врачи взяли кровь на общий анализ, а также сделали УЗИ печени, но никаких аномалий не нашли. Однако в санэпидемстанции, где проводился анализ крови на антитела, подтвердили заключение турецких врачей. Доктор «успокоил»: нет повода для переживаний, «в Туркменистане больше половины населения больны той или иной формой гепатита».

«Он мне сказал, что если я так сильно беспокоюсь о своем здоровье, то чтобы поезжала в Ашхабад и там сдала ПЦР-анализ на наличие самого вируса», — сказала Марал. ПЦР, или полимеразная цепная реакция, — одна из самых точных технологий в постановке диагнозов, касающихся инфекционных и вирусных заболеваний.

Но высокотехнологичное исследование стоит денег и немалых! Так, стоимость анализа на вирус гепатита C составляет 1300 манатов ($341 по государственному курсу или $110 по курсу рынка). На вопрос, почему так дорого, врачи центра говорят, что учреждение не финансируется госбюджетом, а находится полностью на самоокупаемости плюс дороговизна самих исследований. Пациенты, приезжающие в Центр, и думать не думают, что стоимость услуг за некоторые анализы равна двум среднемесячным зарплатам и многим совершенно не по карману, а потому большинство, узнав о расценках, просто разворачиваются и покидают Центр ни с чем.

«Да не волнуйтесь вы так! – говорит мне врач. – Даже если результат окажется положительным, от этой болезни сразу не умирают. У нас из всех, кто обследуется, у 70% присутствует вирус», — передает слова доктора Марал.

Статистика – игра в прятки

Официальная статистика заболеваемости, детской и материнской смертности если и ведется в Туркменистане, то содержится за семью печатями. Это особенно касается туберкулеза, гепатита С, онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции. Диагностированных пациентов врачи скрывают, занося в их медицинскую карту любое другое заболевание, а в отчетах в Минздрав идет «хорошая» статистика.

Местные врачи лишены возможности по личной инициативе выезжать на стажировки за рубеж, участвовать в тематических конференциях и семинарах. Бывали случаи, когда обмен опытом проводился по линии Агентства США по международному развитию (USAID), официально работающего в том числе и в Туркменистане и сотрудничащего с Минздравом. Однако руководители медицинских учреждений ставили своих сотрудников, желающих участвовать в обменной программе, перед жестким выбором: либо едешь, но увольняешься с работы, либо не едешь и остаешься на рабочем месте. Страх утечки информации за рубеж или еще какие-либо эксцессы заставляют главврачей препятствовать своим врачам ехать на зарубежную стажировку, пусть даже в ущерб национальной медицине. Регулярно врачей заставляют отдавать паспорта для проверки на предмет их возможных поездок за границу.

Инфекционист одной из областных больниц на условиях анонимности рассказал АНТ, что основным путем заражения гепатитом C в Туркменистане является нестерильный инструментарий в стоматологических клиниках, в женских консультациях и отделениях гинекологии и урологии госпиталей.

«В салонах красоты такие инструменты, как бритвы, щипчики, ножницы и прочие, в лучшем случае протираются водкой, а в худшем прополаскиваются под краном; в стоматологии и гинекологии же инструменты по старинке держатся под бактерицидной лампой. И это [происходит] повсеместно в Туркменистане, даже в современных медицинских центрах столицы», — сказал специалист.

По словам Марал, у населения нет денег на дорогостоящие анализы и не менее дорогое лечение после постановки диагноза.

«При мне из Теджена приехала женщина с тремя дочерьми сделать каждой биохимический анализ крови, но когда узнала стоимость – 120 манатов, сделала анализ лишь одному ребенку, на остальных у нее не было денег. И это биохимия, которую раньше делали в любой поликлинике, даже на селе!» — говорит Марал.

И таких пациентов в новом Центре много. Очередь не систематизирована, в жаркие летние месяцы негде напиться воды. Во всем комплексе медицинских учреждений в Берзенги (там находятся Международный кардиологический центр, Международный центр диагностики и лечения внутренних болезней, Международный центр диагностики и лечения заболеваний головы и шеи, Международный центр перинатологии и гинекологии «Эне Мяхри» Международный центр лечения глазных болезней, Диагностический центр) нет ни одного кафе или коммерческого магазина. Даже городской автобус останавливается за километр от медучреждений, и пациентам приходится идти пешком.

Особенно тяжело приходится пациентам из велаятов. Результат того же анализа на гепатит C будет готов только через 15 дней, и он выдается пациенту лично при предъявлении паспорта. Это значит, что людям полмесяца нужно где-то жить в Ашхабаде либо уезжать и потом опять возвращаться за результатом. В двадцать первом веке суперсовременные медицинские центры в Туркменистане не знают о том, что в мире давно действуют онлайн кабинеты пациентов.

«Такое впечатление, что власти, зная обо всей ситуации в здравоохранении, специально подрывают нацию изнутри, создают такие условия, когда либо плати, либо умри! В Туркменистане выживает сильнейший, как в древнем Риме, и это при том, что президент нашей страны – врач!» — говорит Марал.

P.S. К сожалению, диагноз молодой женщины подтвердился. У нее гепатит C. Дальнейшие обследования она решила проходить в Турции. Выйдя замуж за турка, Марал пользуется страховкой своего мужа, которая покрывает все эти расходы, но самое главное – в Турции она получит качественное лечение по государственной программе.

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