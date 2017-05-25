Ашхабад: Новый автотерминал пустует, создавая проблемы жителям (фото)

В сентябре 2014 года в Ашхабаде торжественно сдали в эксплуатацию новый международный пассажирский автотерминал с пропускной способностью до 2 тысяч человек в сутки и с залом ожидания на 260 пассажиров. На территории расположились ресторан, магазины, интернет-кафе и даже гостиница для транзитных и ожидающих своего автобусного рейса пассажиров.

Однако сегодня, спустя почти 3 года с момента открытия, автовокзал практически пустует.

Ежедневно отсюда в Дашогуз, Куняургенч, Туркменбаши (с остановками во всех крупных городах Балканского велаята) и Туркменабад (с остановками в Теджене, Мары и Байрамали) отходят междугородные автобусы.

Всего в день по всем этим четырем направлениям выезжает по одному автобусу на 46 посадочных мест каждый и столько же автобусов после обеда приезжают на автовокзал. Итого в день, не считая пассажиров пригородных автобусов, новый автотерминал обслуживает 368 человек.

Чтобы увеличить пассажиропоток, местные власти изменили маршруты многих городских автобусов, пустив их через новый автотерминал, и тем самым сделав привычные маршруты неудобными для пассажиров. Так, например, раньше автобус №52 из нижнего Кеши (Проектная улица) ехал до нового аэропорта, а теперь делает крюк, заезжая в автобусный терминал, в итоге увеличивая путь на 40 минут.

Продлили и 17-й маршрут: раньше он шел с Автокомбината до старого Гундогар базара, но после того, как открыли международный терминал, автобус пустили до него через поселок Чоганлы.

Похожим образом были изменены маршруты автобусов №№ 3, 36, 39, 41, 47 и 53.

Другое, неудобное для жителей и гостей столицы, нововведение – предварительная продажа железнодорожных билетов открыта только в кассах нового автотерминала. Непосредственно на ж/д вокзале, в центре Ашхабада, билеты теперь можно приобрести только на сегодняшний день. Это нововведение, по мнению местных наблюдателей, также связано с недостаточной наполняемостью терминала.

С нового автовокзала невозможно поймать такси до города – государственные таксисты сюда ездят неохотно.

Три года назад официальные СМИ писали, что с международного терминала будут ходить пассажирские автобусы за рубеж – в Армению, Афганистан, Иран, Казахстан, Турцию и Узбекистан, но сегодня ничего этого и близко нет. Пустует и гостиница – в ней за три года, по нашей информации, не остановился ни один постоялец.

Как показывает практика, построенные с размахом и призванные обслуживать сотни и даже тысячи человек новые объекты, оказываются в Туркменистане маловостребованными и, в итоге, далеки от того, что изначально было предусмотрено строительным проектом. Одним из таких объектов можно назвать и новый аэропорт.