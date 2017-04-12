Закрытая Аваза: Как запрет на въезд в курортную зону сказался на людях и бизнесе

Спустя неделю после введения ограничений на въезд в курортную зону Аваза без спецпропусков корреспондент АНТ Азат Хатамов по заданию редакции отправился в западный регион Туркменистана и собрал информацию о том, к чему на практике привели новые правила.

Парковка удобная, но добраться до отелей непросто

Как мы сообщали ранее, гости туристической зоны на собственных авто без наличия у них спецпропусков должны оставить свои машины на новой парковке близ микрорайона. Оттуда они пересаживаются либо на рейсовый автобус, либо на государственные (жёлтые) такси. Но проблема в том, что расписанием в автобусном сообщении предусмотрен 30-минутный интервал, на самом же деле можно простоять в ожидании и 45 минут и даже час. После 23 часов автобусы вообще не ходят. Автобусы старые, внутри стойкий запах горючего и выхлопных газов, во время поездки вся ходовая часть стучит и трещит так, что выходишь на конечной остановке с головной болью.

Такси не лучше. Вызвать машину невозможно, но даже если и дозвонишься по телефону 2-79-35, то ждёшь водителя так же долго, как автобус на остановке. Машин, по словам водителя, в автопарке 20 единиц, но на линии всего 4. По ценам так: за вызов 3 маната плюс трафик дороги 0,30 манат за километр в дневное время и 0,36 манат за километр с 22.00 до 6-ти утра. Это официальные тарифы, но счетчики водители не включают, поэтому могут попросить 20 манатов в дневное время и 50 – после 23 часов. Не согласен? Пожалуйста, высаживайся и жди новую машину.

При всем при этом парковка практически совершенна. Этот факт отмечают многие гости Авазы. Во-первых, при въезде расположено электронное табло, которое показывает, где имеются свободные места. Во-вторых, над каждым парковочным местом установлены световые индикаторы: если водитель занял свободное место, то зеленая лампочка тут же становится красной. Ну, и, в-третьих, не может не радовать цена: всего 2 маната ($0,57) за сутки стоянки. Еще из плюсов: парковка охраняется, а вся территория находится под крышей, то есть ни осадки, ни жгучее летнее солнце автомобилям не грозят.

На новой парковке также предусмотрен прокат велосипедов, скутеров и трициклов, но доступны они будут только в купальный сезон.

Из минусов люди отмечают невозможность оплаты парковки банковской картой (принимаются только наличные), а также отсутствие маркировки рядов и парковочных мест. Думается, что ближе к сезону эти недоработки будут исправлены, так же как будет увеличено количество автобусов и такси. Возможно, владельцы отелей запустят прямые автобусы-шатлы до своей территории. В данный момент из всех отелей на Авазе сервис с доставкой есть только у яхт-клуба Елкен.

Отели опустели, но стало меньше «сомнительного контингента»

В первые же дни действия ограничений на въезд в Авазу владельцы многочисленных отелей ощутили резкое снижение количества клиентов. Бары, рестораны, диско- и фитнес-клубы при отелях опустели. В ресторане в одной из гостиниц Авазы в вечернее время было всего два посетителя за одним столиком, хотя до введения запрета, говорят, залы были заполнены хотя бы наполовину. По мнению посетителей, кухни ресторанов готовят невкусно, в духе общепита 80-х годов, при этом цены такие, будто этот ресторан находится не в Туркменистане, а где-то на популярном зарубежном курорте.

Большинство клиентов до недавнего времени приезжали сюда на своих машинах, многие из которых – иностранцы, работающие в зарубежных нефтегазовых компаниях, в фирмах LG и Hyundai и некоторых других. Менеджер по приему гостей одного из отелей призналась, что иностранцы выражали свое возмущение руководству отеля: оставлять свои автомобили на стоянке за несколько километров и пересаживаться на такси они не хотят. Возможно, владельцам отелей придется каким-то образом «пробивать» спецпропуска своим постоянным клиентам – ходатайствовать за них в полиции, либо доставать документ «как-то иначе». Новые правила только ввели, и еще никто не имеет представления, как это все будет работать в будущем.

Одновременно с исчезновением обычных клиентов ресторанов, клубов и фитнес-центров в отелях поубавилось и количество представителей так называемого «сомнительного» контингента. Это слова менеджера по приему гостей все того же отеля. К ним, этим людям, в частности, девушка отнесла посетителей, которые бреются и стирают одежду прямо в сауне или бассейне, пользуются услугами секс-работниц, распивают спиртные напитки, нередко выясняют отношения и оставляют после себя «мусор и блевотину».

«Мало, кто из персонала отеля готов за ними убирать», — сказала она.

Один из посетителей курорта отметил, что со временем сотрудники отелей найдут выход, как увеличить количество отдыхающих, а вот ситуация с чистотой в саунах и бассейнах вряд ли кардинально изменится. «Нас, простых граждан, теперь не пускают в отели Авазы, а машины с определенными номерами, в частности, начинающиеся на 04, как ездили, так и будут ездить, и полицейские еще им честь будут отдавать. Кто в этих машинах? Да опять же те, кто при погонах, и бабы с ними», — сказал этот человек.

Краткий опрос гостей Авазы показал, что в целом идея ограничить доступ на курорт хорошая с учетом того, что на дорогах будет меньше автомобилей и лихачества, а в сезон, когда на территории туристической зоны много семей с детьми, это будет особенно актуальным.