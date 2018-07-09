Туркменистан: Что стоит отдохнуть летом на Авазе

Нынешнее лето в Туркменистане выдалось необычайно жарким. Неудивительно поэтому, что людей тянет к морю. Многие семьи весь год копили деньги, чтобы провести отпуск с детьми на туркменской «жемчужине» — Авазе, детище президента Гурбангулы Бердымухамедова, в которое за 11 лет были вложены миллиарды долларов. Посмотрим, в какие суммы можно уложиться, и стоит ли отдых этих затрат.

Череда отелей на каспийском побережье предоставляет сервис по принципу известных мировых курортов «all-inclusive» — все включено. Большинством неизбалованных зарубежными здравницами туркменистанцев такой принцип воспринимается восторженно. Но если на подобный курорт, скажем, в турецкую Анталью, заплативший за отдых европеец может лететь, оставив кошелек дома, то туркменский отпускник раскошеливается уже по прилете в аэропорт г. Туркменбаши. Здесь его не встретит комфортабельный, с работающим кондиционером, автобус, принадлежащий конкретному отелю, а придется самому добираться до места за свой счет. А счет не малый: 50 манатов за салон гостакси, которое привезет прямо в зону отдыха, и 30 манатов за частное, но с пересадкой по пути, у поста ГАИ, — дальше частным водителям проезд запрещен. С апреля прошлого года Аваза превратилась в закрытую зону. На посту ГАИ люди ждут рейсового автобуса, который ходит нечасто, или же пересаживаются в «желтое» такси.

По большому счету, все то, что построено на второй и третьей береговых линиях, в 700 и более метрах от моря, ни в какое сравнение с зарубежными курортами не идет. Это осовремененные профилактории, предоставляющие трехразовое питание, входящее в общую стоимость, некоторые медицинские процедуры типа ингаляций и электрофореза, джакузи, сауну, тренажерный зал и минимум возможных развлечений. Эти отели построены пять лет назад всеми пятью велаятами и носят их же названия. Стоимость проживания в двухместном номере 200 манатов в сутки, в трехместном и семейном по 300, в люксе – 285 манатов.

Воспринимается сервис всеми людьми по-разному. Тот, кто нигде дальше своего велаята прежде не бывал, а если и ездил на Каспий, то «дикарем», снимая на берегу моря вагончик с кондиционером, считают проживание в таком профилактории верхом комфорта. Их все приводит в восторг: и чистые простыни на кроватях, и банные полотенца с махровыми халатами, и несколько бассейнов с горками для детей, и поездка на микроавтобусе в яхт-клуб, чтобы просто пофотографироваться на фоне шикарных судов и тут же вернуться обратно. Они довольствуются тем, что на завтрак дают безвкусную кашу и несладкий чай, а порции в обед и на ужин маленькие, такие, что даже дети не наедаются. Ничего, говорят они, можно сходить на базар и купить дополнительной еды.

Источник, отдыхавший не один раз на курортах Турции, смотрит на все иначе. «Вспоминается ресторан в отеле в Анталье. Заходишь, и глаза разбегаются от обилия и разнообразия блюд! Все невероятно вкусное, там тебе и национальные турецкие блюда, и европейские, и для вегетарианцев, и для любителей мяса… А сколько фруктов, ягод. И вот у нас. Выбора практически нет, что дают, то и ешь. В основном макаронные блюда и что-то из риса (сечки), капустный салат каждый день. На завтрак получаешь пару кружочков колбасы, кусочек сыра и вареное яйцо. Никакого изобилия фруктов, вернее, вообще никаких фруктов».

Из-за отдаленности от моря и невероятной жары, накрывшей прибрежье Каспия этим летом, отдыхающие региональных профилакториев вынуждены купаться в бассейнах, благо их тут достаточно.

«Не успели мы приехать в отель и разместиться, — сообщает тот же источник, — как ребенок с другими детьми побежали в закрытый бассейн. Но через пять минут вернулись испуганные. Оказывается, развлекавшиеся там с девицами парни, употреблявшие спиртное и курившие сигареты, прогнали ребятишек вон».

Неделю назад отдыхавший в отеле «Мары» мужчина сообщил, что в номерах везде текла желтая и горячая вода. «Даже в туалетном сливном бачке был «кипяток», — написал источник. — Как же так, сезон только набирает обороты, а уже много что ломается и приходит в негодность. В тренажерном зале больше половины спортивного инвентаря сломано. В большом бассейне из трех горок работает лишь одна — у остальных вышла из строя система подачи воды. И это в самом начале курортного сезона! Фен не в каждом номере работает, много перегоревших лампочек. А просишь замены – обещают, но не делают».

К неприятному удивлению тех, кто бывал на зарубежных курортах, в номерах авазинских отелей-профилакториев нет элементарных вещей – шампуня, мыла, туалетной бумаги.

«Приходится выбивать у горничных бумагу, но больше одного рулона не получишь, — сообщает источник. — Стекла окон грязные, балконы не убираются, да и комнаты убирают не так тщательно, как это делает персонал отелей в Анталье».

Люди, как правило, едут отдыхать на Авазу семьями, с детьми. И вот тут, по мнению источника с опытом отдыха на зарубежных курортах, пригодился бы опыт аниматоров, развлекающих малышей и детей постарше.

«В той же Турции мы много встречали аниматоров из России, Беларуси, Украины. Это дипломированные специалисты, и они умеют профессионально развлечь детвору. Одному-двум аниматорам там удавалось подчинить своему вниманию десятки детей. Они и танцевали с ними, и устраивали игры под музыку, организовывали вечерние мини-диско, собирали детей на пляже и устраивали с ними игры… Ничего этого нет у нас на курортах, хотя, насколько мне известно, туркменские студенты тоже учатся в российских вузах на аниматоров. Почему же их нет в Авазе, почему не дают работу выпускникам, не привлекают в качестве стажеров приехавших на лето домой студентов…»

Что еще из развлечений перечисляют наши источники – это аквапарк «Алемгошар», вход 10 манатов с человека. «Не все детские и взрослые горки работают. Например, горка в виде кобры вовсе закрыта, работники сказали, что люди получали в ней травмы».

Многие ходят на обустроенный пляж отеля «Хазар», расположенного на первой береговой линии, так как своего пляжа для отдыхающих в дальних отелях попросту нет. «Хазар» считается классом выше, он и по цене дороже – 350 манатов с человека в сутки, хотя питание там одноразовое.

Итак, во что же выльется недельный отдых для семьи из трех человек (родители и ребенок), приехавшей на Авазу, скажем, из Марыйского велаята. Самолет в оба конца 804 маната, проживание в отеле 2100 манатов, бронь за номер — 50, оплата гостакси маршрута аэропорт-Аваза-аэропорт – 100. Итого получается 3054 маната. С учетом того, что еда в отеле оставляет желать лучшего и ее не хватает, люди вынуждены покупать что-то из продуктов и оставлять дополнительные средства на близлежащем базаре. Цены кусаются: скажем, копченая рыба, которая на марыйском базаре стоит 12 манатов, тут идет за 20.

Таким образом, округляем всю сумму до, как минимум, 3500 манатов. По государственному курсу это ровно 1 тысяча долларов (около 230 по курсу рынка). При минимальном среднемесячном заработке в 715 манатов этой семье придется выложить за недельный отдых более чем 4,5 ежемесячной зарплаты. Далеко не всякий может себе это позволить, поэтому многие приезжие предпочитают снять комнату в Туркменбаши и добираться каждый день до моря рейсовым автобусом.

«Считаю, что один раз приехать на Авазу можно, — подытоживает источник, — так, для сравнения. Но в другой раз лучше подкопить побольше, в чем-то себе отказать, и поехать в Турцию. Несмотря на все потуги властей, нам до европейского курортного сервиса, как до Луны».

Еще один важный момент на заметку надзорным органам. Официантами в ресторанах всех отелей работают люди со всего Туркменистана. Работают без оформления трудовых контрактов — так руководителям отелей легче контролировать своих подчиненных. Не понравился, до свидания! Обычно больше 1-2 месяцев работники не задерживаются. Каждый боится потерять свое место, поэтому работает по 14-16 часов, без выходных, при зарплате 1200 манатов.

В июле стало известно, что курортная зона Аваза передана в ведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

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