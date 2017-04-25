Закрытая Аваза: Хотели, как лучше, а получилось «по-туркменски»

Альтернативные новости Туркменистана (АНТ) продолжают отслеживать то, как действуют новые правила, связанные с въездом в курортную зону «Аваза». Время идет, все больше людей испытывают на себе задумку властей по оставлению личного автотранспорта на новой стоянке и проезда далее в зону на общественном транспорте. Сегодняшний рассказ основан на впечатлениях читателей АНТ.

Самых первых пользователей автостоянки за территорией Авазы приятно удивило то, как по-современному она оборудована: электронное табло, световые индикаторы, автоматические шлагбаумы с выдачей парковочных билетов, охрана…

Прошли первые недели работы, и аппараты перестали функционировать, а вместе с ними и электрические шлагбаумы. Теперь все выглядит так: водитель подъезжает к шлагбауму, охранник рукой поднимает его и записывает время заезда и номер автомобиля по-старинке, вручную, в тетрадку. Сам аппарат по выдаче парковочных билетов накрыли брезентом «до лучших времен». На вопрос водителей «Почему не работает?», работники отвечают, что, дескать, пока выдавать автоматические билеты не рентабельно. Оплачивать парковку, напомним, нужно тоже наличными – карточная система оплаты не действует, потому что нет интернет-связи с банком.

«Одним словом, не получилось так, как “на Западе”, цивилизованно, а вышло как всегда, “по-туркменски”», — сообщил источник АНТ.

Но вот машина оставлена на стоянке, все формальности соблюдены, осталось добраться до Авазы. Автобуса, судя по расписанию, ждать еще полчаса, машин с шашечками нет. Звонишь диспетчеру, просишь прислать такси прямо сейчас. В ответ часто слышишь откровенное хамство: «Ну, что вы всё звоните?! Нет машин, ждите!»…

Цена за проезд поначалу радовала людей – всего 0.30 маната по счетчику за километр с одного пассажира в дневное время и 0.36 маната ночью. Но прошло немного времени, и водители стали брать такую сумму с каждого пассажира, при этом им выгодно заполнять салон по максимуму. Если в салон сел один пассажир, то он платит за четверых.

«Со стоянки до аэропорта – 28 километров, по счетчику получается 8.4 маната, но водители государственных такси требуют с пассажира, если тот едет один, 37 манатов, то есть за весь салон!» — сообщил источник и добавил, что эта сумма практически равна половине стоимости авиабилета из Туркменбаши до Ашхабада – 82 маната.

При этом условия для водителей вполне либеральные, план за смену всего 120 манатов, эту сумму они, по их же признанию, «делают легко». Кроме того, машина выходит в рейс с полным бензобаком за счет автопарка и за его же счет бесплатно обслуживается механиками. По признанию одного из шоферов, 3 маната по Авазе он сдает в счет выручки, остальные 9 (12 манат за 4 пассажиров) попадают в его собственный карман. «Навар», таким образом, составляет солидную сумму.

Некоторые таксисты самостоятельно устанавливают «ночную» таксу, требуя за проезд после полуночи 20 манатов. Кое-кто их пассажиров ставит зарвавшегося водителя на место и расплачивается согласно счетчику, но встречаются и такие, кто стесняется отстаивать свое право, тогда деньги прямиком идут в карман шофера.

Между тем, проезд в Авазу на личном автотранспорте по-прежнему закрыт. Сообщается, что дорожная полиция не пропускает даже свадебные кортежи, поэтому молодоженам и их друзьям приходится пересаживаться на автобус или на такси.

Нынешние ограничения на въезд в Авазу негативно сказываются и на бизнесе. Сообщается, что рестораны, сауны, бассейны, фитнесс-центры, салоны красоты и другие сервисы терпят значительные убытки.