Аваза: Отели искусственно создают дефицит

Несмотря на то, что в этот сезон все государственные и ведомственные отели на туркменском морском курорте «Аваза» заполнены примерно на 65-70 процентов, руководители гостиниц искусственно создают дефицит номеров. Делается это для того, чтобы брать с гостей взятки «за содействие в размещении», сообщили источники АНТ.

Ситуация эта повторяется из года в год. Однако лето 2018 года примечательно тем, что желающих отдохнуть на Авазе намного меньше, чем в предыдущие сезоны. Связано это, прежде всего, с финансовыми проблемами населения. Недельное пребывание на Авазе семьи из трех-четырех человек влетает в копеечку, а сама курортная зона похожа на зону строгого режима, где действует масса ограничений. Люди, если и отправляются на Каспий, то зачастую едут своим ходом, а отелям Авазы предпочитают частные дачи в Куули-Маяке (ныне Гувлымаяк, находится в 40 км севернее Авазы), либо квартиры или вагончики в домах отдыха Хазара (бывший Челекен, в 3 часах езды от Туркменбаши). Так выходит и дешевле, и спокойнее.

Разместиться в отелях Авазы невозможно даже при наличии путевки или брони. Источник АНТ сообщил, что, например, на стойке регистрации в пятизвездочном отеле «Мердана» каждый день ожидают по 25-30 человек. Многие из них имеют бронь заказчика строительства этого отеля – министерства обороны Туркменистана, однако при регистрации выясняется, что «брони нет». Куда она делась, непонятно. Ни девушки за стойкой регистрации, ни управляющий отелем толком ничего не объясняют.

«Мы прилетели в Туркменбаши первым рейсом из Ашхабада в 6 утра. Надеялись, что сразу заселимся, так как дети устали, но не тут-то было! При регистрации нам сказали, что брони нашей в системе нет», — сообщил источник АНТ.

По его словам, заселения пришлось ждать более 8 часов. Только после двух часов дня удалось вымолить номер – намного меньший, чем был забронирован. Этому источнику удалось заселиться бесплатно, не переплачивая, однако другие собеседники АНТ сказали, что за 250 лишних манатов (по курсу рынка около $15) номер в отеле им нашли в течение часа.

«Народу много, все ругаются, у всех путевки или бронь, но мест, якобы, нет. Что это за система у них, если она не показывает бронь, приобретенную за недели вперед? При мне работники отеля дважды вызывали полицию, чтобы утихомирить гостей», — сообщил источник.

Условия в отеле никак не тянут на 5 звезд. В пакет включен лишь завтрак, состоящий из тарелки каши, небольшой порции омлета, двух кусочков помидора, кусочка масла и по кусочку сыра и колбасы. Почти все постояльцы уже на второй день пребывания идут на местный рынок за электрической сковородкой, чтобы готовить самостоятельно в номере. Официально это запрещено, но руководство отеля прекрасно понимает, что гостям еды не хватает.