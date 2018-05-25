Видеоролик Минобороны показал изнанку армии Туркменистана (18+)

Очевидно фильм, оказавшийся в распоряжении АНТ, не должен был у нас оказаться, он снимался Управлением по воспитательной работе Министерства обороны Туркменистана и был адресован военнослужащим срочной службы этой страны.

Вначале, как любой телевизионный репортаж, идет возвеличивание президента страны. Голос за кадром на туркменском языке утверждает, что в независимом и нейтральном Туркменистане все защитники Родины живут и несут свою службу, ощущая на каждом шагу глубокую заботу государства, президента и верховного главнокомандующего Г. Бердымухамедова. «И эта забота удваивает счастье любого человека», — говорит диктор.

Неожиданно в конце первой минуты 16-минутного фильма тональность закадрового голоса кардинально меняется, и на экране появляются жертвы неуставных отношений и дедовщины в туркменской армии. По этическим причинам и в связи с требованиями Ютуба мы не можем публиковать само видео, однако представляем вашему вниманию кадры из ролика.

Оказывается, 2014-й был объявлен годом уставного порядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах Туркменистана. «Однако, несмотря на проводимую воспитательную работу, в армейских частях продолжают иметь место нарушения воинской дисциплины».

Слова диктора сопровождают кадры, на которых демонстрируются получившие различные увечья военнослужащие, арест и суд над лицами, издевавшимися над сослуживцами и доводившими их до суицида.

Авторы фильма открыто говорят о неуставных отношениях в туркменской армии, уточняют способы получения травм и увечий, а иногда и смертельные исходы. Называются и причины такого явления — высокомерие, игнорирование требований старших офицеров, бездействие младших командиров.

Находящийся за решеткой Агаджан Язлыев признается на камеру, что в ноябре 2012 года он довел сослуживца до самоубийства.

Рядовой Ш. Ачилов 6 марта 2014 года был найден мертвым в туалете военной части части 57985. Он скончался от побоев, нанесенных ему старослужащими Ч. Хайдаровым, Д.Аразбаевым и Н. Кадыровым…

В фильме подробно рассказывается о смерти солдата Ы. Мередова. Солдат умер вечером 13 апреля 2014 года в казарме в/ч 67720 в Ашхабаде. Причина смерти — два удара ногой, нанесенных ему в область горла, заместителем командира взвода сержантом Палвановым. Выяснилось, что в момент истязания командир взвода старший лейтенант Гуванджев был сильно пьян.

Рядовой Т. Реджепов (в/ч 76972) регулярно подвергался издевательствам со стороны сослуживцев Н. Розыева, М. Вопаева и М. Мухамметгурбанова. 18 января 2014 года рядовой М. Вопаев под угрозой насилия заставил Т. Реджепова пить воду, отравленную хлором. В результате рядовой Т. Реджепов получил сильное отравление и был госпитализирован. Виновные осуждены сроком от 1,5 до 2 лет лишения свободы.

14 марта 2014 года в в/ч 04154 (город Теджен) рядовой Д. Аганиязов под надуманным предлогом жестоко избил рядового Г. Агаева, который с тяжелыми травмами доставлен в военный госпиталь.

Жуткий случай произошел с рядовым в/ч 35301 А. Бабаевым. Парень с перебинтованными кистями рук, на которых отсутствуют некоторые пальцы, рассказывает о том, как и где это произошло. По его словам, 10 марта 2014 в автопарке воинской части старослужащие Н. Чопанов и Д. Чарыев подбили камнем голубя и заставили Бабаева достать с трехметровой высоты подбитую птицу. «Лезешь наверх или тебе не жить» – таково было условие. В итоге тросом подъемного механизма срезаются пальцы солдата, а сам он падает на землю.

«Если над вами кто-то издевается, то вовремя сообщайте об этом командирам! – обращается с экрана изувеченный солдат ко всем, кто несет срочную службу, и добавляет: — Пусть я стану последним пострадавшим».

Видеофильм рассказывает о случаях гибели или получения увечий, произошедших в результате несоблюдения правил и требований техники безопасности. Один пострадал при открытии дверей железнодорожного вагона, второй получил тяжелые ранения из-за неправильного обращения с ручной гранатой Ф-1, третий скончался от удара током при попытке поймать голубей в электротрансформаторной будке, четвертый получил перелом позвоночника, оказавшись зажатым между двумя танками Т-72…

В фильме также приводятся факты и случаи умышленного нанесения военнослужащими тяжких телесных повреждений себе и друг другу. Один солдат, на вид подросток, со страхом в глазах рассказывает, как он выпрыгнул из окна второго этажа и остался инвалидом.

По всей видимости, видеофильм был подготовлен для показа в воинских частях и соединениях Министерства обороны Туркменистана, так как в нем есть прямое обращение ко всем военнослужащим срочной службы с честью и достоинством выполнить свой гражданский долг перед отчизной, не огорчать матерей, не позорить себя недостойными поступками. Такой фильм с жуткими кадрами оторванных окровавленных пальцев рук, изуродованных взрывом гранаты или электроразрядом солдатских тел по государственным телеканалам Туркменистана не показывают. Разумеется, фильм этот, по задумке авторов, направлен на профилактику и предупреждение правонарушений среди военнослужащих. Это и в самом деле так, когда его демонстрируют солдатам и матросам срочной службы. Однако, попав за пределы страны и представ перед широкой аудиторией, этот фильм отчетливо показал всему миру изнаночную сторону жизни туркменской армии. Армии, в которой по-прежнему процветают дедовщина и неуставные отношения, в которой полуголодные солдаты ловят голубей для их поедания, в которой служить опасно для жизни и здоровья.