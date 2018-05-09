О произволе и коррупции в МВД Туркменистана

За 9 лет службы министром внутренних дел Исгендер Муликов (на фото) схлопотал от президента… 11 выговоров, причем 2 из них — с последним предупреждением. И каждое очередное взыскание сопровождалось одинаковой формулировкой: «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля за порядком и дисциплиной в подведомственных службах». О чем это говорит? О том, что Муликов либо сам не реагирует на замечания главы государства, либо ему не дают в корне менять ситуацию, и это хорошо известно президенту.

Пустыми словами на протяжении многих лет остаются требования Г. Бердымухамедова к главе МВД «обеспечить неукоснительное соблюдение и всемерную защиту законных прав и свобод граждан». Истории о полицейском произволе в отдельно взятом Балканском велаяте и рассказанные ниже, лишь подтверждают это пустословие. Что может сделать чиновник даже такого ранга, как Исгендер Муликов, если полицейский аппарат погряз в коррупции, и такая ситуация устраивает всех, в том числе и президента, иначе он, всякий раз давая «последнее» предупреждение, не оставлял бы министра на должности, с которой тот явно не справляется. Вместо Муликова придет другой, и все останется, как есть. И это понимают все.

Публикуя подборку новых сообщений, мы называем вещи своими именами. Скрывать их значит вносить свою лепту в творимый полицейский произвол…

УДЕЛЬНЫЙ КНЯЗЕК В ПОЛИЦЕЙСКОМ МУНДИРЕ

В городе Гарабогаз (бывший Бекдаш) есть свой удельный князек. Зовут его Мердан Гурбанов, и занимает он должность начальника местной полиции. Главный полицейский города, по словам местных жителей, за годы службы обзавелся связями. У него есть свои покровители в прокуратуре, свои люди в суде, которые вынесут нужный ему приговор. М. Гурбанов умеет «найти подход» ко всем, кто стоит выше него, его боятся все, кто находится в его подчинении. Боятся главного полицейского и жители Гарабогаза. Ведь у М. Гурбанова на услужении находится целая группа людей с криминальным прошлым, которые по его требованию готовы выступить свидетелями любого «совершенного» преступления, дать показания на того, на кого укажет главный полицейский. Поэтому все, кого начальник полиции считает виновным и кого он хочет упрятать за решетку, несут М. Гурбанову озвученную им сумму. Если деньги не будут отданы в срок – будут неприятности.

Так случилось с молодым солдатом срочной службы одной из воинских частей, дислоцированной в Гарабогазе. Известно, что паренек этот был из Лебапского велаята. Отслужил он всего полгода, когда начальник полиции обвинил его в изнасиловании девушки, с которой тот встречался во время увольнительной.

— Ты подозреваешься в изнасиловании! — сказал он ошарашенному солдату. — И найдутся свидетели, готовые подтвердить это. Тебе светит большой срок, но я могу изменить ситуацию. Даю тебе 3 дня. Звони родителям. Пусть привезут мне 5 тысяч долларов. И все для тебя закончится хорошо, документы в прокуратуру не уйдут.

Солдат попытался было сказать, что он всего два раза виделся с этой девушкой, что толком познакомиться с ней не успел, что пальцем не касался ее и что его родители безработные, еле сводят концы с концами. На это начальник полиции стал размахивать перед его носом какой-то бумагой и орать:

— Вот заявление самой потерпевшей об изнасиловании! Принеси 5 тысяч долларов, и эта бумага будет порвана.

О случившемся парень рассказал своему земляку-лебапцу в части. В ту ночь поставленный в безвыходное положение, оклеветанный и оболганный солдат повесился в казарме. Расследовать этот случай пришел сам М. Гурбанов, доведший несчастного и безвинного парня до самоубийства.

Сослуживец-земляк рассказал во время допроса в прокуратуре все, что узнал из первых уст накануне трагедии. Он подтвердил, что молодого солдата довели до самоубийства в отделе полиции Гарабогаза. Однако связи «удельного князька» приморского городка оказались на самом деле прочными – сотрудники прокуратуры велели свидетелю держать язык за зубами и добавили: «если хочешь живым вернуться домой».

Со дня смерти парня в воинской части прошло уже 2 года. Неудавшаяся попытка начальника полиции поживиться 5 тысячами долларов обернулась трагедией для солдата, принесла горе в дом простых жителей в Лебапском велаяте. Вину за случившееся свалили на несчастного служивого. Все документы сдали в архив. Только вот жители Гарабогаза, видя каждый день высокомерного, наглого удельного князька в полицейской форме, вспоминая о том случае, жалеют солдата.

ВЫКУП ЗА ЗАДЕРЖАННОГО

Компания молодых жителей Балканабада, выпив на пятерых 2 бутылки водки, затеяла ссору, переросшую в драку. Кто-то позвонил в 02, и на место драки приехал наряд полиции, забрав всю пятерку в отдел. Среди четверых туркменов пятым был славянин по имени Артур (имя изменено). То ли потому, что Артур оказался старшим среди всех, но именно его полицейские объявили инициатором и виновником драки. Чтобы зафиксировать это документально, стражи порядка потребовали от мужчины признать свою вину и дать в соответствии с этим показания. Артур отказался, к тому же и остальные участники события, протрезвев, подтвердили его невиновность. Но это уже не имело никакого значения, Артура стали бить дубинкой. Били по сгибам ног, чтобы человек стоял на коленях, потом по предплечьям, а затем куда попало. А когда задержанный рухнул на пол, его стали пинать. Все это происходило на глазах у свидетелей драки. Указав на почти безжизненное тело Артура, один из костоломов произнес: «Вы — туркмены, поэтому вас не тронем. Но каждому из вас даем час времени, чтобы родственники за это время привезли по 1200 манатов за каждого, иначе поступим, как с этим. Звоните!».

Названные суммы денег были доставлены в полицию в полном объеме, а выкупленных парней разрешили забрать домой, правда, с условием, что никто из них не проронит и слова о случившемся.

Артура же оставили в изоляторе. Когда он пришел в себя, с него также потребовали 1200 манатов и дали срок до обеда следующего дня, иначе будет возбуждено уголовное дело. С таким условием его выпустили из этого ада.

Соседи, друзья, знакомые видели, каким вышел Артур из полиции. Он еле держался на ногах, все лицо в синяках, ссадинах, кровоподтеках, опухшее так, что глаза не открывались, уши красные, а вся одежда со следами подошв полицейских ботинок. Соседи забрали парня к себе, помогли ему немного прийти в себя после полицейского беспредела. Знакомые и опять же соседи, кто сколько мог, дали денег. Артур принес озвученную сумму, но в ответ ему велели добавить еще… 1600 манатов.

Объяснения мужчины, что ему неоткуда взять такую сумму, он нигде не работает, а дома больная мать, действия на стражей порядка не возымели. Раз не можешь, тогда еще посиди у нас, сказали ему в отделе полиции Балканабада и посадили Артура в камеру еще на двое суток. Поняв, что задержанный и в самом деле не в состоянии собрать и дать столько денег, Артура отпустили, но обязали ежедневно приходить в отдел и отмечаться. Два месяца являлся парень на регистрацию, как на работу.

СЛУЧАЙ В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ

У жителя тринадцатого микрорайона Балканабада Александра (имя изменено) весной минувшего года украли телефон. Саша сильно расстроился и по совету друзей и соседей обратился в отдел полиции. Не верил в то, что пропажа отыщется или кто-нибудь проявит порядочность и вернет. Но мало ли, а вдруг! На это и рассчитывал.

Узнав в чем дело, дежурный отдела полиции особого интереса к заявителю не проявил, лишь лениво произнес, мол, раз украли, значит, все, с концом, покупай новый и не отвлекай нас по пустякам. Александр решил не отступать и настойчиво попросил зарегистрировать его заявление, чем взбесил сотрудника в погонах. Через минуту, поостыв, сказал Александру: давай 60 манатов, тогда и заявление примем, и поиск телефона начнем. А на «нет», мол, и суда нет.

Из отдела парень ушел не солоно хлебавши…

КТО «КРЫШУЕТ» БАЛКАНАБАДСКИХ ЩИПАЧЕЙ?

У жительницы Балканабада на местном базаре воры срезали сумку. В ней было 1000 манатов, мобильный телефон, ключи от рабочего кабинета и сейфа в нем.

В полиции, куда женщина немедленно обратилась, она заявила: черт с ними, с деньгами и телефоном, главное, помогите мне ключи от кабинета и сейфа найти, иначе меня уволят с работы. На что полицейский, разговаривавший с ней, ответил: если деньги и телефон для тебя не важны и если не будешь писать заявление о краже, то я сделаю так, что сегодня к вечеру ключи принесут тебе домой. Женщина обрадовалась, согласилась.

Вечером того же дня неизвестный вернул ей украденные вместе с сумкой ключи. Этот факт лишний раз подтверждает сращивание балканабадской полиции с криминалом.

Когда небитдагцы просят Аллаха уберечь их от нужды обращения к полицейским, в этом есть свое зерно.