Балканабад: Жертвы полицейского произвола по-прежнему остаются в застенках

В августе 2017 года в квартале 200 города Балканабада было совершено тяжкое преступление: в собственной квартире убита молодая женщина Говхер (имя изменено), торговавшая ювелирными украшениями. Убив хозяйку, преступник разграбил ее квартиру, прихватив с собой деньги и все драгоценности.

По факту убийства полиция приступила к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых в отдел были доставлены два молодых человека, которые в тот день якобы были замечены в этом квартале. Только в полиции ребята узнали, что убита женщина и что в совершении этого преступления подозреваются они. Парни с самого начала пытались убедить полицейских в том, что они здесь ни при чем: жертву они не знали, а про ее убийство тем более. Тем не менее, после многочасовых изнурительных допросов, сопровождаемых пытками и истязаниями, обессиленные и потерявшие всякую надежду на справедливость и закон, они вынуждены были подписать все бумаги.

Казалось, дело сделано, преступление раскрыто. Однако спустя два месяца в полицию обращается женщина из города Гумдаг и сообщает, что ей было предложено скупить за полцены золотые изделия.

«Я не устояла перед заманчивым предложением и выкупила все это золото, после чего потеряла покой, предположив, что за этим стоит криминал. Поэтому я здесь», — сказала она в полиции.

Женщина из Гумдага сообщила также адрес и место работы мужчины, продавшего ей по дешевке золотые изделия из квартиры убитой Говхер. Им оказался житель города Балканабада, местный сотрудник компании Dragon Oil. После задержания он признался в содеянном, в подробностях рассказав о том, как убивал Говхер.

Со слов задержанного стало ясно, что первоначально он хотел только лишь оглушить женщину, но не рассчитал силу удара по голове табуреткой. Удар был настолько сильным, что несчастная, доверчиво впустившая в свою квартиру нового знакомого, скончалась на месте. Забрав из квартиры все золото, он на следующий день как ни в чем не бывало вышел на работу, а после поехал к другой торговке золотом в Гумдаг, чтобы сбыть ей драгоценности за полцены.

Жители Балканабада пребывали в уверенности, что теперь-то, когда все прояснилось, преступление раскрыто, а настоящий убийца задержан и находится под стражей, те два парня, которых под пытками в полиции заставили взять на себя несовершенное ими убийство, будут выпущены на свободу. Но, к большому удивлению и разочарованиию общественности, этого не произошло, справедливость не восторжествовала. Невиновные все еще находятся под арестом.

По информации бывшего сотрудника МВД области, полиция и прокуратура города Балканабада, оберегая честь мундира и опасаясь того, что пытки и нечеловеческие истязания, применяемые в отношении задержанных граждан, станут достоянием гласности, предъявили этим парням новое обвинение — по сути, повесив на них другое нераскрытое преступление. Теперь они обвиняются в краже государственного имущества. Балканабадские правоохранители, скрывая собственный произвол и беззаконие в отношении двух граждан, сделали так, чтобы эти люди даже не подпали под действие президентского указа о помиловании осужденных по случаю 26-й годовщины независимости страны.

Следствие по делу о краже госимущества продолжается и по сей день. Также на сегодняшний день нет никакой информации о судьбе женщины из Гумдага, скупившей украденное с места убийства золото, но сообщившей в полицию важные сведения о настоящем преступнике. Общественность Балканабада в шоке от происходящего в застенках полиции и все же надеется, что после огласки этой истории справедливость в отношении невиновных восторжествует, а оборотни в погонах, применившие пытки и истязания в отношении совершенно невиновных людей, будут наказаны по всей строгости закона.

Редакция АНТ располагает личными данными всех фигурантов этого дела.