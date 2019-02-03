«Вся система погрязла в коррупции». За что туркменский предприниматель получил 17 лет колонии?

31 ноября 2017 года балканабадским областным судом был осужден Анатолий Чаканов – успешный местный предприниматель, наладивший торговлю товаров из Ирана и не имевший за свою жизнь никаких проблем с законом. Те, кто знал его близко, признавались, что испытали шок сначала от предъявленного обвинения в преступлении, связанного с наркотиками, а затем и от судебного приговора – 17 лет лишения свободы.

Людей ввергла в шок абсурдность происходящего с Чакановым. Друзья Анатолия убеждены, что уголовное дело, следствие, суд и подставные свидетели из числа местных наркоманов – всё это результат чьей-то безуспешной попытки получить свою долю в успешном бизнесе предпринимателя.

Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов. Однако ясно одно – правоохранительную и судебную системы Туркменистана насквозь пронизала коррупция, корысть и беззаконие. Редакция «Альтернативных новостей Туркменистана» надеется, что данный материал дойдет до высшего руководства страны, в результате чего действиям указанных здесь должностных лиц будет дана правовая оценка.

Анатолий Чаканов нашел свою нишу в приграничной торговле. Он наладил связи с поставщиками товара из соседнего Ирана, сам неоднократно ездил туда, выбирал и отгружал товар. Покупал только то, что пользовалось спросом у соотечественников и у челноков, перепродававших его товары в Казахстане. В последний раз А. Чаканов ездил в Иран летом 2017 года и всего на 2 дня: 31 июля выехал туда и 1 августа вернулся обратно. На таможне при переходе границы проблем не было ни с ним самим, ни с ввозимым товаром. А спустя 25 дней после той поездки за ним пришли полицейские и увезли с собой в г. Этрек на границе с Ираном. Там А. Чаканов был обвинен в контрабанде наркотиков. Причем, как указано в материалах дела, «это преступление он совершал на протяжении нескольких лет».

«Если бы Толик регулярно отдавал большую часть своей прибыли или затребованную от него сумму, то, поверьте мне, не было бы ни дела, ни следствия, ни суда», — убеждены друзья и родные предпринимателя.

По их словам, А. Чаканов умеет делиться и не пройдет мимо того, кому трудно или кто нуждается в помощи.

«Я много раз видел, как он привозил в мечеть барана и просил имама дать от его имени садака», — говорит один из прихожан мечети. В Балканабаде помнят и другие богоугодные дела предпринимателя. Например, как он просто так помогал нуждающимся, одиноким и больным. Но вернемся к сути дела.

$40 тысяч, и дело закрыто



Именно в Этреке, где велось следствие, А. Чаканову поступило первое предложение «решить вопрос полюбовно и не дать делу хода». Предложение исходило от следователя по имени Дадиш (к сожалению, его фамилию собеседники АНТ не смогли уточнить). Он сказал так: «Я закрою дело за отсутствием состава или события преступления, а ты даешь 40000 долларов. Пока Анатолий Чаканов находился под арестом, его родственники должны были собрать озвученную следователем сумму, а затем позвонить ему на номер 865195800. Но как честный и невиновный человек, очень надеявшийся на верховенство закона и торжество справедливости, Анатолий отказался от такого предложения, хотя, как утверждают знающие его люди, при желании и, главное, при ощущении своей вины, мог бы расстаться с такой огромной суммой.

Прокурор и судьи глухи

Надежды предпринимателя на закон, на справедливость и порядочность прокурора и судьи не оправдались. Более того, дело приняло серьезный и необратимый оборот. Неизвестно откуда появились липовые понятые и подставные свидетели, давшие ложные, но нужные следователю показания. С ролями понятых и свидетелей, как удалось выяснить родственникам, успешно справились ранее судимые за наркотики, а ныне состоящие «на службе» у своих покровителей в полиции Мырат Шангриков, Амангелди Мамметгелдиев, Бяшим Текедурдыев, Берен Майлыев. Ложные показания этих лиц, а также «признательные показания» самого Анатолия Чаканова, выбитые из него путем угроз, систематических пыток и побоев в камере, легли в основу отправленного в суд обвинительного заключения.

На суде, уже в Балканабаде, А. Чаканов не признал свою вину. Более того, он заявил, что полицейские Этрека его пытали, всячески мучили и истязали до тех пор пока им не были подписаны все бумаги. Однако ни судья Огулбагт Байрамова, ни гособвинитель Л. Акгаева, ни адвокат О. Атаева никак не среагировали на эти показания. Вот так преуспевающий человек в один момент превратился в уголовника и лишился свободы на длительный срок.

И адвокат «нагрела руки»

В этой истории отдельно хочется сказать об адвокате О. Атаевой. По словам участников процесса, «адвокат что была, что нет». Всем ясна истина, что в Туркменистане, несмотря на принятый закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, роль защиты обвиняемого сведена к нулю. Но в этой истории адвокат О. Атаева не просто расписалась в собственном бессилии, но и проявила себя как человек, решивший подзаработать на несчастье своего подзащитного. Когда уже стало ясно, что обвинительный уклон в процессе неминуемо приведет к реальному сроку, О. Атаева запросила у родственников А. Чаканова 20 000 манатов. За что? «Я сделаю так, что Анатолий будет сидеть в колонии недалеко от дома», — таков был ее ответ.

Деньги родственники без ведома самого Анатолия собрали и отдали. Однако пользы они не принесли – мужчину этапировали в колонию в другой области. Близкие Анатолия, возмущенные подобным обманом, потребовали от О. Атаевой вернуть 20 тысяч манатов, но та заявила: «Вы что, я эти деньги отдала судье, поэтому 17 лет, а так было бы все 20!». Для острастки добавила: «Если что, то есть будете жаловаться, то ответственность понесу не только я, но и вы — родственники-взяткодатели».

Про хапуг и мздоимцев в форме полицейских, в судейской мантии или в прокурорском мундире в Туркменистане знают практически все. Но вот, оказывается, и некоторые адвокаты от них недалеко ушли…

P.S. Пока изложенные в материале факты проходили проверку, стало известно, что следователь Дадиш сам попал в руки своих же коллег. В конце 2018 года его обвинили в коррупции, торговле героином и трамадолом, в том числе их подпольной передаче в СИЗО подследственным чиновникам различного уровня.