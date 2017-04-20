На туркменский базар – в Жанаозен

В городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана, что в 220 километрах от города Бекдаш Балканского велаята Туркменистана, есть базар, который местные прозвали туркменским. Часть вещевого рынка тут заняли приезжие из Туркменистана, которые торгуют всем, чем только можно: овощами и фруктами, различной кухонной утварью, посудой, бытовыми приборами, постельным бельем, одеждой, пошитой на швейных производствах страны, и многим другим. Корреспондент АНТ Азат Хатамов побывал на рынке и побеседовал с продавцами. Предлагаем вашему вниманию его репортаж.

Пройдясь по рядам, можно сказать, что весь привозимый товар туркменским назвать можно лишь с большой натяжкой. На самом деле почти все везется через Туркменистан из Ирана. Коммерсанты – а это, в основном, женщины, занимаются челночным бизнесом между приграничными регионами двух стран-соседей.

С середины декабря прошлого года Туркменистан приостановил соглашение о взаимных безвизовых поездках для жителей приграничных регионов сроком до пяти суток. Люди думали, что с нового года все восстановится, но перейти границу без визы нельзя до сих пор. Первое время количество туркменских коммерсантов в Казахстане поубавилось, но новые условия открыли новые возможности как для туркмен, так и для казахов.

«Сейчас мы все ездим по визе, открываем ее сроком на 1 год в посольстве Казахстана в Ашхабаде, — сообщила женщина на рынке. – Раньше это занимало несколько дней, но сейчас есть посредники, которые делают визу за один день, мы им отдаем лишь паспорт и деньги».

Услуги посредников не бесплатны.

В Казахстан приезжают коммерсанты-оптовики, которые привозят иранский товар и продают всю партию разом казахским торговцам, выкупившим место под крытым навесом. А есть и «дайзашки» [туркменские женщины], которых тоже немало, и они предпочитают продавать свой товар самостоятельно. Как правило, их торговое место находится под открытым небом, товар разложен на земле, часто в пыли и грязи. Одна из женщин в туркменском национальном одеянии сказала, что выгода вот так сидеть имеется, а иначе она не глотала бы базарную пыль.

Среди разложенных на коробках пакетах с сухофруктами, чаем и пряностями продается здесь и запрещенный в Туркменистане насвай – жевательный табак, расфасованный в целлофановые пакетики. Тут, на базаре казахского Жанаозена, он продается открыто. Ни одна из торговок не ответила на вопрос, каким образом насвай пересек туркменскую границу и оказался на базаре соседнего государства. Кто-то в ответ лишь смущенно улыбался, кто-то отводил глаза, и лишь одна женщина сказала, что перекупила его у другого человека.

Как бы там ни было, а жевательный табак из Туркменистана пользуется хорошим спросом в Жанаозене, да и во всей Мангистауской области, где в основном и обосновались переселившиеся из Туркменистана казахи.

Оптовики приезжают сюда максимум на день, а если не успевают до закрытия границы, то остаются с ночевкой. Снять квартиру посуточно в близлежащих к базару районах стоит 3-4 тысячи тенге ($10-12). Частные торговцы из Туркменистана предпочитают останавливаться группами, снимая комнаты в частных домах.

И казахи, и туркменские торговцы с нетерпением ждут возобновления упрощенного порядка перехода границы через единственный на всем протяжении официальный контрольно-пропускной пункт. Это было очень удобно как тем, так и другим. Жанаозенцы испытывают острую нехватку овощей и фруктов, большим спросом в Мангистауской области пользуется туркменский текстиль, ткани, пряжа и швейные нитки – все это можно было покупать в Балканском велаяте и привозить домой себе и на продажу. Туркменам тоже есть что купить у соседей и привезти домой. Это, в основном, то, что всегда пользуется высоким спросом у покупателей в Туркменистане — куриные окорочка, ширпотреб китайского производства, казахстанская мука, а иной раз и сигареты, ввоз которых в страну частным лицам запрещен.

Пока же с казахстанской стороны желающих запрашивать визу в Туркменистан на более длительный срок, чем 5 суток, нет. Стоит это и времени, и денег, поэтому весь поток торговцев течет в обратном направлении, с туркменской стороны.

Когда этот материал готовился к публикации, в Астане, куда с двухдневным визитом приехал президент Туркменистана, прошли туркмено-казахские переговоры, по завершению которых состоялось подписание межгосударственных договоров и соглашений. Того, на что так надеялись жители Балканского велаята Туркменистана и Мангистауской области Казахстана, а также продавцы и покупатели на базаре города Жанаозен, увы, не произошло – о возобновлении взаимных поездок граждан приграничных регионов двух стран стороны так и не договорились. Зато подписаны соглашения о взаимной защите секретной информации, о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами и торговыми палатами двух стран и другие соглашения. Да, еще одно важное дело было сделано в ходе визита: туркменский президент презентовал свои книги на казахском языке.