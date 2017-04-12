Визит Бердымухамедова в Астану перенесен

12.04.2017 в рубрике Лента. Метки: 710

Рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в столицу Казахстана, запланированный на 12 апреля, не состоялся, а перенесен на 18-19 апреля. Об этом сообщили источники АНТ в Ашхабаде, близкие к МИД страны. О причинах переноса визита не сообщается, но решение было принято «в последний момент». Официальные туркменские СМИ об этом не сообщили.

В то же время, по данным Гундогар, сегодня в Ашхабад с необъявленным визитом прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. О неожиданном визите российского генерала туркменские СМИ также не сообщали.

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