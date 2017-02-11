Туркменистан: Граница с Казахстаном по-прежнему закрыта для безвизового прохода

Казахско-туркменская граница. Архивное фото АНТКонтрольно-пропускной пункт «Темир-баба» на туркмено-казахской границе по-прежнему закрыт для совершения жителями приграничных регионов взаимных поездок по упрощенному порядку сроком до пяти суток. Как сообщают источники АНТ, соответствующее двустороннее межгосударственное соглашение прекратило свое действие с 15 декабря 2016 года по инициативе туркменской стороны.

Жители Балканского велаята (области) говорят, что тогда это считалось временным явлением, и через 5-6 дней туркменская сторона вновь возобновит переход границы без виз, ведь подобное временное закрытие границы уже не раз случалось в течение 2016 года.

Однако этого не произошло ни через 5-6 дней, ни спустя почти 2 месяца. Как сообщают читатели АНТ из г. Жанаозена, с казахской стороны проблем нет.

«Таможенные и пограничные службы нашей страны говорят нам, пожалуйста, мы вас выпустим, но туркмены к себе не пустят, — пишет в редакцию местный житель. — Когда для нас откроется граница – один Аллах знает. Информацию получить невозможно. В консульском учреждении Туркменистана в Актау трубку никто не берет. Такое ощущение, будто там все вымерли».

В 2016 году Туркменистан, как минимум, пять раз временно закрывал свою границу для казахстанцев, прибывающих в упрощенном порядке, и всякий раз на это находились причины.

Так, в период с 24 по 29 мая СМИ сообщали, что Туркменистан временно закрыл границу из-за усиления мер безопасности в связи с посещением президента Гурбангулы Бердымухамедова приграничных с Казахстаном районов.

приграничных с Казахстаном районов. В июле упрощенный переход был закрыт туркменской стороной в связи с введением «желтого» уровня террористической угрозы в Казахстане после теракта в Алматы 18 июля.

С 3 по 8 августа Туркменистан вновь усилил меры безопасности и временно закрыл границу в связи с нахождением в отпуске Г. Бердымухамедова в зоне отдыха Аваза.

В октябре жители Мангистауской области Казахстана в течение пяти дней не могли попасть на территорию Балканского велаята из-за проведения Туркменистаном праздничных мероприятий по случаю 25-летия независимости.

Наконец, во время декабрьского закрытия границы причины официальными властями не были озвучены, что спровоцировало порождение различных догадок по обе стороны границы. Ситуация до сих пор остается неясной. Возможно, это было связано с празднованием Дня нейтралитета.

Балканцы предполагают, что после президентских выборов 12 февраля Туркменистан вновь разрешит безвизовое пребывание сроком до 5 суток включительно.

«Такое ощущение, будто открытие и закрытие границы для туркмен превратилось в некую игру. Ты никогда не знаешь, какой новый сюрприз приготовили туркменские братья», — пишет житель Жанаозена.

Жителей Балканского велаята также возмущает невозможность получить достоверную информацию от представителей таможенной и пограничной службы Туркменистана.

Вот что написал в редакцию АНТ по каналу обратной связи житель поселка Гумдаг:

«Таможня и пограничники никакой информации не дают. Поэтому каждый раз приходится ехать непосредственно к границе и, преодолев десятки километров, там, на КПП, выяснять, можем ли мы в упрощенном порядке перейти на казахстанскую сторону. Это полный дурдом, специально, как мне кажется, придуманный для того, чтобы людям было плохо».

В сообщениях говорится, что КПП «Темир-баба» на 379-километровой туркмено-казахской границе открыт для тех, кто имеет соответствующую визу. На этом же КПП функционирует и автомобильный пункт пропуска. Несмотря на то, что закрытие границы, изначально воспринятое многими по ту и другую сторону как временное явление, затянулось аж на два месяца, приграничная торговля, хоть и в меньших объемах, но все равно продолжается.

Люди, лишенные упрощенного варианта перехода границы, используют любые возможности для перемещения своих товаров через таможню. Казахстанцы везут из Балканского велаята Туркменистана дешевые товары иранского производства: бытовую технику, посуду и прочий ширпотреб. Туркменистанцы же едут к соседям за сигаретами, продуктами питания. Таможня кому-то дает «добро», а кому-то ставит заслон. Игра, затеянная туркменской стороной, продолжается.