Туркменбаши: Женщинам продают сигареты по справке из наркологии

Женщинам в туркменском городе Туркменбаши (бывший Красноводск) теперь нужно предъявить справку из местной наркологии о том, что они состоят на учете как табакозависимые. Справка нужна для предъявления в государственных магазинах при покупке сигарет. Как сообщают источники АНТ, нововведения действуют с начала января.

Данные меры приняты с целью пресечения спекуляции ставших дефицитными сигарет. Источники считают, что инициаторы данного требования, очевидно, исходили из того, что курящая женщина-туркменка вряд ли рискнет признаться в своей пагубной привычке, а значит и не пойдет в наркологию за справкой.

Однако подобный расчет не оправдался – у входа в наркологию каждый день образуются очереди по 300-350 женщин. Люди организуют дежурства даже ночами, составляют пофамильные списки. При этом дефицит табачной продукции сохраняется, и зачастую он создается искусственно самими же работниками двух государственных магазинов города: на 68-м квартале и бывшего магазина «Олимпийский».

«В руки дают всего одну пачку, стоит она 20 манатов [почти $6], а потом говорят, что сигареты кончились, но всем известно, что продавцы сдают их оптом в коммерческие магазины, на 10 манатов дороже», — сообщил источник из приморского города.

В частных торговых точках «государственные» сигареты уже продают из-под полы по 3 манат за штуку, или 60 манатов за пачку.

Из других областей Туркменистана сообщений о требованиях к женщинам предъявить справку из наркологии для покупки сигарет в редакцию АНТ не поступало.