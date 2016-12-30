Туркменистан в 2016 году: Дискриминация и тотальный контроль на фоне ухудшения экономики

Как и в прошлом году, редакция АНТ вновь подводит итоги года уходящего. Это был, пожалуй, самый сложный период правления Гурбангулы Бердымухамедова. Увы, 2017 год не обещает быть легче или проще нынешнего. Сегодня мы решили сконцентрироваться на двух основных моментах прошедших 12-ти месяцев.

Ухудшение экономики

2016 год начался с серьезных ограничений на валютные операции. В январе банки прекратили продажу долларов населению и ввели дополнительные правила в переводе денег за рубеж. В связи с нехваткой иностранной валюты многие государственные предприятия и зарубежные фирмы стали массово сокращать свой персонал. Сокращения были особенно ощутимы в нефтегазовой отрасли.

В середине июля Центральный банк страны прекратил конвертацию валют для предпринимателей, занимавшихся импортом готовых товаров или компонентов, включая компоненты продуктов питания. Ближе к концу года эти действия привели к дефициту многих импортных товаров и, соответственно, к значительному удорожанию остатков на складах. Перебои с поставками сахара, растительного масла, импортного мяса ощущаются до сих пор, несмотря на неоднократные требования президента обеспечить весь ассортимент продуктов питания. Источники в экономическом блоке правительства говорят, что до 80-ти процентов производимых в Туркменистане продуктов питания состоят из зарубежных ингредиентов.

Нехватка валютных средств с учетом снижения доходов от продажи газа и многомиллиардных затрат на строительство Олимпийского городка и нового аэропорта привели к срыву сдачи в срок такого крупного объекта, как Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Многомиллионные задержки с выплатой долгов крупнейшему на западе Туркменистана инвестору – малазийской компании «Петронас Чаригали», стали следствием заморозки дальнейшего развития важного для страны проекта Гарагол Дениз. Проект должен был соединить все подводные трубопроводы и вывезти их к новому терминалу.

Долги Туркменистана стали причиной проблем и у национального авиаперевозчика. В сентябре Россия приостановила обслуживание самолетов «Туркменховаёллары» (долг составлял 220 тысяч долларов), а в декабре авиационные власти Франции арестовали туркменский лайнер, пока страна не выплатила долг в 204 тысячи евро.

Дискриминация и контроль

В феврале глава государства подписал постановление и одобрил порядок регулирования вопросов внутренней миграции населения и трудоустройства граждан в Ашхабаде. Согласно опубликованным на сайте АНТ документам (в туркменских СМИ свет их так и не увидел, они оказались для внутреннего пользования), отныне работать в Ашхабаде может лишь тот, кто назначен на должность указом президента или путем выборов, а также служащие силовых и правоохранительных структур. Все остальные граждане могут трудоустроиться в столице только после официального оформления работодателем разрешения в Министерстве труда и социальной защиты и после одобрения межведомственной группой по регистрации физических лиц. Срок действия разрешения ограничивается одним годом.

Одобренный президентом Порядок регистрации физических лиц, прибывших в Ашхабад для осуществления трудовой деятельности, напрямую дискриминирует жителей регионов Туркменистана в вопросах трудоустройства в столице. Нарушения Конституции Туркменистана (ст. 19 и ст. 33) усматриваются в пунктах 4 и 20 настоящего Порядка. В частности, в пункте 4 документа сказано, что «при оформлении разрешения на работу жителям Ашхабада предоставляется преимущественное право на занятие вакантных мест», а пункт 20 обязывает работодателя при осуществлении приема на вакантные места «искать кандидатов среди жителей Ашхабада».

В результате принятия данных документов тысячи жителей регионов Туркменистана, где и так мало возможностей для трудоустройства, остались без работы и были насильно выдворены из Ашхабада.

Отсутствие работы и нехватка денег, ограничения в выезде из страны за рубеж на заработки, выросшие цены на продукты и многие другие факторы стали отражаться на настроении населения. Люди начали открыто высказывать свое возмущение, передавать зарубежным средствам массовой информации фото- и видеосвидетельства нынешних туркменских реалий. В ответ власти пошли на еще большее закручивание гаек.

В октябре, после выговора министру национальной безопасности, давление начали ощущать немногие активисты внутри страны, а также внештатные корреспонденты зарубежных изданий.

7 октября, вечером, в Ашхабаде была задержана 62-летняя Галина Эсеновна Вертякова, выступавшая в социальных сетях с критическими комментариями в отношении некоторых правительственных мер. В частности, в «Одноклассниках» она открыто высказывалась по поводу принудительного закрашивания окон жилых домов черной краской, с чем столкнулась лично. Впоследствии ее осудили на два года, якобы за вымогательство, но 12 декабря она вышла на свободу по помилованию.

Днем 25 октября, 8 и 25 ноября произошли нападения на корреспондента Радио «Азатлык» Солтан Ачилову. Первый раз трое неизвестных, предположительно, переодетые в штатское работники органов, скрутили ей руки, навалились на нее и забрали с собой фотоаппарат, на который несколько минут ранее журналист сняла толпы людей перед государственным магазином. Очередная атака на журналиста была совершена в санатории «Арчман», где неизвестные женщины с криками: «Вот она, та самая, которая фотографирует людей перед магазином, а потом выставляет снимки в Интернете и позорит Туркменистан на весь мир!», — набросились на нее с кулаками. В третий раз недалеко от ее дома в Ашхабаде неизвестные велосипедисты сбли женщину с ног и, в довершение, проехались по ней.

Вечером 3 декабря в Куняургенче был арестован корреспондент Радио «Азатлык» 27-летний Худайберды Аллашов. Его обвинили в хранении 11 килограммов жевательного табака насвая. Свидетели сообщили, что обвинения эти ложные и что в отделении полиции Х.Аллашова жестоко избили и под пыткой током, силой заставили признать себя виновным. На допрос вызывали его мать Гурбантяч Аразмятову и супругу журналиста Эджеш. Последнюю полицейские обвинили в распространении ею информации о задержании мужа и избили женщину на глазах ее собственных малолетних детей. Сообщается, что 6 декабря Эджеш Аллашову забрала автомашина с областными номерами, и с тех пор ее никто не видел. По последним данным Радио «Азатлык», Худайберды Аллашова и его семью увезли в Ашхабад. После этого о его судьбе никакой информации не было. Также остается неизвестной судьба его маленьких детей.

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Это лишь немногие случаи, о которых мы смогли рассказать сейчас. В Туркменистане преследуются хлопковые наблюдатели АНТ, в октябре против конкретных лиц спецслужбы сфабриковали уголовное дело о якобы мошенничестве, но на самом деле – за проведенный ими мониторинг использования принудительного труда.

В то же время на фоне не прекращающейся травли домашних животных в стране усилилось давление на активистов-зоозащитников. За ними организуют неприкрытую слежку, а все их телефонные разговоры прослушиваются. В заключении продолжают оставаться активист за права белуджей Мансур Мингелов и гражданский журналист Сапармамед Непескулиев.

В сентябре 2017 года в Ашхабаде пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. В страну приедут спортсмены из десятков стран Азии и Океании. Пока в Туркменистане подобным образом попираются права человека, пока в тюрьмах незаслуженно сидят туркменские активисты, мы считаем, что будет справедливо и честно, если власти, общественность, СМИ и сами спортсмены стран-участниц Азиады заранее узнают, где они собираются нести свой стяг и отстаивать свою спортивную честь.