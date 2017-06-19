5 причин, почему нужно бойкотировать Азиаду-2017 в Ашхабаде

С того самого момента, как стало известно, что Ашхабад получил право на проведение Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам (Азиада), подготовка к этому спортивному событию легла тяжелым грузом на плечи простых жителей Туркменистана. Тоталитарный режим президента Гурбангулы Бердымухамедова, критикуемый международным сообществом за систематические нарушения основных гражданских прав и свобод, а также за подавление даже малейшего инакомыслия, использует любой повод для того, чтобы продемонстрировать своему населению, насколько признан во всем мире Туркменистан и его лидер. Участие в играх демократических стран Азии и Океании является одним из таких поводов. Ниже названы 5 причин, почему эти страны должны воздержаться от отправки своих атлетов на Азиатские игры в Ашхабад.

Азиада лишила десятки тысяч людей их жилищ

В период с марта 2014 года по апрель 2015 в рамках кампании по благоустройству столицы к предстоящим играм власти страны стерли с лица земли более 10 тысяч домов в поселке Чоганлы под Ашхабадом, оставив без крова, по меньшей мере, 50 тысяч человек. «Международная амнистия» изучила спутниковые снимки до и после кампании по принудительному выселению людей и сносу их жилья, а также побеседовала с местными жителями. По свидетельствам очевидцев и жертв, граждане, как могли, защищали свое имущество, вставая вместе с детьми под ковши экскаваторов, однако выстоять против государственной машины в Туркменистане шансов ни у кого нет. Радио «Свобода» сообщило в марте 2015 года, что полиция разогнала женщин, вышедших с протестом против произвола местных властей; одна из участниц там же потеряла сознание и позже скончалась. Людям не предоставили ни альтернативного жилья, ни земельных участков под строительство.

Отсутствие финансовой прозрачности и подотчетности

Одной из причин сноса поселка Чоганлы было строительство неподалеку от этого места нового международного аэропорта – крупнейшего в Центральной Азии и уже внесенного в Книгу рекордов Гиннеса. При этом был разрушен «старый» аэропорт, прослуживший с момента постройки лишь 22 года, и более чем справлявшийся с небольшим потоком авиапассажиров, прибывающих и убывающих из Ашхабада. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов единолично, без проведения тендера поручил строительство аэропорта турецкой фирме «Полимекс». Общая стоимость проекта составила более 2.2 миллиардов долларов. Спустя несколько месяцев после утверждения «Полимекса» застройщиком ашхабадского аэропорта, в Стамбуле был задержан самолет с 1.3 тонны золота на борту. Незадекларированный груз принадлежал фирме «Полимекс». По документам самолет якобы перевозил сантехнику.

В странах, где существует гражданское общество и независимая пресса, подобный факт немедленно стал бы началом большого скандала с возбуждением уголовных дел и громкими отставками высокопоставленных чиновников, как это было недавно в Южной Корее, но, увы, в Туркменистане нет ни гражданского общества, ни независимой прессы.

С «Полимексом» не только ничего не случилось, более того, эта турецкая фирма следом получила заказ на строительство и Олимпийского городка для Азиады-2017, общий бюджет которого составил более 5 миллиардов долларов. Как и в случае с аэропортом, жители Туркменистана остались в неведении, каким образом был выбран подрядчик и из чего сложилась столь внушительная стоимость строительства. А знать это они имеют право хотя бы потому, что уже за год до начала проведения Азиады бюджетные деньги закончились, и власти принудительно заставляют работников государственных предприятий и учреждений, а также предпринимателей делать «пожертвования» на подготовку к Азиатским играм.

Критикуешь власть? Иди в тюрьму!

Президент Г. Бердымухамедов, как и его предшественник на этом посту С. Ниязов, не терпит сомнений относительно правильности проводимой им политики и нещадно расправляется с неугодными. В ход идут угрозы лишения работы или учебы, физической расправы, лишения свободы, что в условиях тотальной коррупции, отсутствия гласности и справедливого правосудия равносильно гибели или бесследному исчезновению.

Так с конца 2003 года, еще в пору правления страной Сапармуратом Ниязовым, считаются без вести пропавшими несколько десятков человек, обвиненных в попытке госпереворота и покушения на президента. Среди этих людей – 2 бывших министра иностранных дел: Борис Шихмурадов (1995-2000 г.г.) и Батыр Бердыев (2001-2002 г.г.). Ни об одном из них, как и о сотнях других людей, пропавших в туркменских тюрьмах в результате массовых репрессий начала 2000-х годов, до сих пор ничего не известно.

Считаются пропавшими в тюрьмах и около шести десятков жителей города Туркменабада, осужденных за свои якобы неправильные религиозные убеждения. Последний раз их лидера, 34-летнего Бахрама Сапарова, видели в 2014 году в самой зловещей туркменской тюрьме Овадан-Депе. По словам очевидца, его лицо было едва узнаваемо от регулярных побоев.

Оказываются в тюрьмах и те, кто осмелился пойти против системы и рискнул сообщить об этом иностранным дипломатам или журналистам. Всем им предъявлены обвинения, связанные с употреблением или распространением наркотических веществ. Среди этих отчаянных смельчаков Мансур Мингелов – активист за права белуджей, который не побоялся зафиксировать 11 случаев применения пыток наркополицейскими в отношении подследственных белуджей и передать эти данные посольству США в Туркменистане, ОБСЕ и Генеральной прокуратуре Туркменистана. После этого его самого обвинили по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по наркотикам, и приговорили к 22 годам лишения свободы.

Летом 2015 года за наркотики же был осужден другой местный гражданский активист – журналист Сапармамед Непескулиев, сообщавший Радио «Свобода» и проекту «Альтернативные новости Туркменистана» о критическом состоянии целых городов, где жители сутками не получают питьевую воду, где невозможно ездить по дорогам, а объекты здравоохранения не функционируют должным образом. И все это – на фоне масштабных строек в преддверии Азиады-2017. Итог деятельности С. Непескулиева – закрытый суд и три года тюрьмы. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала его арест произвольным и потребовала от властей Туркменистана его немедленного освобождения.

В Туркменистане существует рабство

Каждую осень десятки тысяч граждан страны, в основном госслужащие, включая учителей и врачей, принудительно отправляются на хлопковые поля для уборки урожая. Существует целая система наказаний за отказ выезжать на хлопок или за невыполнение установленной начальством квоты: выговор, лишение части зарплаты, увольнение. У людей нет иного выбора, кроме как подчиниться требованиям и ехать, потому что в стране существует высокий уровень безработицы. Несколько мировых торговых брендов уже отказались закупать туркменский хлопок или текстиль из-за использования принудительного труда при сборе сырья, а правительство США понизило рейтинг Туркменистана до нижайшего уровня в ежегодном докладе о торговле людьми.

Гаспар Маталаев из Туркменабада был осужден осенью 2016 года и приговорен к 3 годам колонии только за то, что осуществлял свое право гражданина придать огласке многочисленные случаи использования принудительного труда при сборе хлопка. Тот факт, что Г. Маталаев, как и М. Мингелов и С. Непескулиев лишены свободы по политическим мотивам, а не за формально предъявленные им обвинения, подтверждают регулярно проводимые в стране акты амнистии и помилования, которые не касаются ни одного из выше перечисленных людей.

Из хлопка, собранного с использованием принудительного труда, будет сшита спортивная одежда участников Азиады, полотенца и белье в гостиничных номерах для спортсменов.

Массовое убийство домашних животных

В рамках подготовки страны к Азиаде коммунальные службы столицы получили указание уничтожать на улицах города кошек и собак. Официально животных убивают в «санитарных» целях, а на самом деле – чтобы те не попадались на глаза организатору и вдохновителю Азиады Гурбангулы Бердымухамедову. Самыми жестокими способами: с использованием металлических труб, лопат и веревок для удушения, — работники жилищно-коммунальных служб убивают животных без разбора, в том числе и домашних, гуляющих на улице. Часто это варварство происходит на глазах у детей во дворах или у не успевшего на помощь своему питомцу хозяина. Останки забитых животных вывозят за город и сваливают там в подготовленные ямы.

Уличных и дворовых кошек и собак, включая их потомство, умерщвляют с помощью ядов, добавляя их в корм животным. Несчастные погибают в конвульсиях, испытывая страшные мучения.

Зоозащитники внутри страны зафиксировали не один и не два подобных случая, а сотни. Часть этих жестоких акций запечатлена ими на фото- и видеосъемках. За свою деятельность защитники животных также подвергаются гонениям и преследованиям, они находятся в группе риска быть арестованными и осужденными по сфабрикованным уголовным делам.

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Есть еще масса других доводов и доказательств, по которым цивилизованные демократические страны Азии и Океании должны воздержаться от участия в ашхабадской Азиаде. Одним из таких доводов является криминализация в Туркменистане однополых отношений. Полицейские подвергают геев и трансгендерных людей угрозам, оскорблениям, пыткам и сексуальному насилию, а врачи судебно-медицинской экспертизы проводят с ними унизительные «исследования». В итоге сотни мужчин, обвиненных в гомосексуальных отношениях, оказываются в тюрьмах и подвергаются там жесточайшим издевательствам со стороны и охранников, и сокамерников.

Страны, приглашенные на Азиаду-2017, ставящие во главу угла человеческое достоинство, права человека, гражданские свободы и верховенство закона, должны отозвать свои заявки на участие, ведь эти соревнования изначально преследуют цель не пропаганды спорта, а укрепления культа личности и личного обогащения диктатора Гурбангулы Бердымухамедова. Последний и не скрывает, что, проводя у себя в стране международные соревнования, он расчитывает на признание мировым сообществом Туркменистана как сильного, экономически стабильного, гостеприимного государства с его столицей – беломраморным Ашхабадом. Мир должен знать, что на самом деле это очень далеко от действительности.

Руслан МЯТИЕВ

Редактор АНТ

#AIMAG-2017

#AIMAG2017

#Ashgabat2017