Самолет «Туркменских авиалиний» арестован в Париже за долги компании

16 декабря самолет государственной национальной службы «Туркменховаёллары» не смог вылететь в Ашхабад из аэропорта Шарля де Голля, так как был арестован за долги компании, сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1.

В соответствии с судебным решением на «Туркменховаёллары» был наложен штраф за неоднократные нарушения, в том числе превышение допустимого уровня шума в ночное время, отклонение от указанных маршрутов, задержки рейсов (всего 11 нарушений), в сумме 186 000 евро. С учетом 10% пени за просрочку платежа, сумма штрафа возросла до 204 000 евро.

Пассажиры рейса были отправлены в Ашхабад в субботу другим бортом, зафрахтованным компанией.

Ранее в сентябре проблемы туркменского авиаперевозчика возникли и с Росавиацией. Авиакомпании был запрещен пролет над территорией России за долги, которые в итоге погасили.

По информации АНТ, направление «Ашхабад-Париж-Ашхабад» является одним из самых нерентабельных маршрутов «Туркменховаёллары». Наполняемость самолета Boeing 737-800 из Ашхабада не превышает 30 человек на 204 пассажирских мест. Большинство пассажиров составляют иностранцы.

По словам источника АНТ в головном офисе «Туркменховаёллары», общая сумма задолженности авиакомпании может составлять до 10 миллионов долларов США.