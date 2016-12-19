Самолет «Туркменских авиалиний» арестован в Париже за долги компании

19.12.2016 в рубрике Из других СМИ, Лента. 489
thy

Самолет «Туркменховаёллары» в парижском аэропорту. Фото: Pascal Maillot с сайта airplane-pictures.net

16 декабря самолет государственной национальной службы «Туркменховаёллары» не смог вылететь в Ашхабад из аэропорта Шарля де Голля, так как был арестован за долги компании, сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1.

В соответствии с судебным решением на «Туркменховаёллары» был наложен штраф за неоднократные нарушения, в том числе превышение допустимого уровня шума в ночное время, отклонение от указанных маршрутов, задержки рейсов (всего 11 нарушений), в сумме 186 000 евро. С учетом 10% пени за просрочку платежа, сумма штрафа возросла до 204 000 евро.

Пассажиры рейса были отправлены в Ашхабад в субботу другим бортом, зафрахтованным компанией.

Ранее в сентябре проблемы туркменского авиаперевозчика возникли и с Росавиацией. Авиакомпании был запрещен пролет над территорией России за долги, которые в итоге погасили.

По информации АНТ, направление «Ашхабад-Париж-Ашхабад» является одним из самых нерентабельных маршрутов «Туркменховаёллары». Наполняемость самолета Boeing 737-800 из Ашхабада не превышает 30 человек на 204 пассажирских мест. Большинство пассажиров составляют иностранцы.

По словам источника АНТ в головном офисе «Туркменховаёллары», общая сумма задолженности авиакомпании может составлять до 10 миллионов долларов США.

 

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Туркменистан: предстоящие Азиатские игры омрачены массовыми принудительными выселениямиТуркменистан: предстоящие Азиатские игры омрачены массовыми принудительными выселениями
Туркменский коньяк таможню не прошелТуркменский коньяк таможню не прошел
На свободу вышли 10 граждан ИранаНа свободу вышли 10 граждан Ирана
Неожиданная война таможен Туркменистана против ИранаНеожиданная война таможен Туркменистана против Ирана

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.