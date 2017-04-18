В момент визита Жириновского на рынок Туркменбаши власти «уронили» цены на продукты

18.04.2017 в рубрике Главное, Политика. Метки: , , 98

Во время посещения лидером фракции ЛДПР и его однопартийцев рынка г. Туркменбаши местные жители с удивлением обнаружили, что цены на все товары и особенно на продукты питания резко снизились.

Так, еще вчера ценники на картофеле, капусте, помидорах и яблоках информировали покупателей о 6-12 манатов за килограмм овощей и фруктов, а во время посещения российского политика на них красовались иные цифры — 1-3 маната. Обрадованные жители приморского города захотели было приобрести фрукты и овощи по низкой цене, но один из продавцов отказался взвесить товар.

«Пусть вон тот русский яшули [старец] уйдет, потом», — сказал он, повернувшись в сторону группы российских депутатов.

Однако вскоре выяснилось, что ценники были изменены в сторону уменьшения специально для Владимира Жириновского, а картофель и яблоки на самом деле стоили не 1-3 маната, а от 5 до 12.

«Мы уедем из Туркменбаши с самыми теплыми чувствами восхищения», — сказал Жириновский туркменским журналистам, не стесняясь приписывать «большие достижения» «мудрому руководству» Туркменистана.

«Его все любят и уважают в России», — сказал политик, трижды назвав его Гурбангулы Мяликгулыевичем… Нурмухамедовым.

Что примечательно, все эти оговорки были вырезаны редакторами туркменского телевидения, и в эфир вышло лишь «президент Туркменистана» и «Гурбангулы Мяликгулыевич».

Визит делегации фракции ЛДПР проходил 6-9 апреля.

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