Балканабад: Приказ начальника обернулся гибелью четверых человек

Как ни старалось руководство Балканабатского предприятия «Горводоканал» скрыть от общественности трагический случай, произошедший еще 25 июля, шила в мешке не утаишь. Источник АНТ в этом регионе сообщил некоторые подробности гибели одновременно четырех работников предприятия «Горводоканал» от удара электрическим током.

В тот день, в конце рабочего дня, на канализационно-насосной станции, что расположена недалеко от старого здания железнодорожного вокзала, случилась авария. В результате стоки с нечистотами стали заполнять всю прилегающую к станции территорию. Для устранения аварии к месту ЧП прибыла подмога.

Сварщик, который должен был выполнить основную работу, сообщил начальству, что при соединении сварочного агрегата к электрощиту происходит замыкание, и это очень опасно для жизни. Однако, начальник, руководивший аварийной работой, отрезал: «Сколько раз работали в таких условиях, и никогда ничего не случалось, и теперь не случится!». И скомандовал: «Давай, работай!».

Но едва агрегат был подсоединен к щиту и началась сварка, как раздался мощный хлопок. Это оборвался кабель высокого напряжения и упал на залитую стоками землю. От сильнейшего разряда четверо работников погибли на месте: супружеская пара, работавшая вместе, молодой парень, совсем недавно приступивший к работе после армии, и мастер, живший в селе Дянеата этрапа Берекет и приезжавший на работу в город.

Произошедшую трагедию с человеческими жертвами всячески пытались скрыть. Более того, правоохранительные органы вместо того, чтобы провести расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных в гибели людей на производстве, стали оказывать давление на родственников погибших и тех, кто проявлял «нездоровый», с их точки зрения, интерес к случившемуся.

Родным погибших было велено «держать язык за зубами». Им прямым текстом было сказано: «Если кто-то будет расспрашивать вас, то всем говорите, что смерть наступила после работы, во время купания в бассейне».

Как позже стало известно, руководство предприятия «Горводоканал», дабы снять с себя ответственность, заняло позицию, будто бы работники сами виноваты – самовольно, после окончания рабочей смены, принялись устранять аварию на насосной станции.

«Их никто не принуждал, сами не захотели оставлять работу до завтра и без разрешения подключили сварочный аппарат к электрощиту», — так сказал один из начальников погибших людей.

К сожалению, имен и фамилий погибших людей узнать не удалось. Работников предприятия «Горводоканал» запугали настолько, что они при посторонних ничего о случившемся не говорят. Только лишь благодаря одному из родственников тех, кто погиб, о трагедии вообще стало известно.

Травмы и увечья, гибель людей на производстве, грубейшие нарушения требований техники безопасности – явление частое во всех отраслях Туркменистана. Такие случаи имеют место быть на строительных площадках, на объектах нефтегазовой и энергетической промышленности, на транспорте, в сфере коммунального хозяйства. Все эти происшествия тщательно скрываются администрацией и профсоюзными органами, оберегаются специальными службами, однако, так или иначе, о них становится известно общественности.

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