Туркменистан: На семью Омрузака Умаркулиева оказывается давление

В середине мая с.г. в Дейнауском этрапе Лебапского велаята скончался Ширинбай Умаркулиев, чей сын Омрузак Умаркулиев, обучавшийся на втором курсе вуза в турецком городе Османие и основавший там же сообщество земляков-студентов, был неожиданно арестован и посажен в тюрьму. Отец молодого человека скоропостижно скончался от сердечного приступа на фоне случившегося с его сыном. После смерти Ширинбая на его вдову и двух дочерей оказывается давление со стороны властей этрапа.

Кызларгуль, мать Омрузака и вдова покойного, работает учителем истории в местной школе. 26 июня ее вызвали в сельсовет, где настоятельно посоветовали не устанавливать на могиле мужа (на фото) надгробие с указанием его имени и дат жизни и смерти. Беседовавшие с женщиной люди не представились. Когда Кызларгуль отказалась от их совета, ей стали угрожать расправой: «Подумай о своих дочерях!».

По местным обычаям, надгробие на могилы устанавливается, как минимум, спустя полгода после погребения, чтобы осел грунт и не случился обвал. До тех пор принято устанавливать временную табличку, но и ее беседовавшие с учительницей люди устанавливать запретили. На нее также оказывается давление и со стороны руководства школы.

«Кызларгуль в отчаянии! Мало того, что она потеряла супруга, а сын на долгие годы по непонятным обвинениям отправлен в тюрьму, так на нее еще давят со всех сторон, вызывают на беседу то туда, то сюда, постоянно звонят и требуют молчать и муже, и о сыне. Оставьте в покое бедную женщину и ее дочерей!», — говорится в письме в АНТ.

Справка АНТ: 21 февраля 2018 года студент Омрузак Умаркулиев (на фото RFE/RL) по приглашению консула Туркменистана в Анкаре Мурада Акмамедова должен был участвовать на собрании в Ашхабаде в связи с предстоящими на тот момент выборами в парламент страны. Ему обещали, что дорожные расходы оплатит Центральная избирательная комиссия Туркменистана.

О. Умаркулиеву на самом деле купили обратный билет на самолет на 22 февраля, однако в аэропорту Ашхабада миграционная служба запретила ему вылет без объяснения причин. Все последующие попытки выехать из страны также были безуспешными. В один из дней ему позвонил майор Лебапского областного военкомата и спросил, не собирается ли он служить в армии, хотя еще в январе Омрузак предоставил в военкомат справку с места учебы. По закону студентам предоставляется отсрочка от службы в армии, если они получают первое высшее образование.

Как сообщило Радио «Азатлык», с конца марта Омрузак Умаркулиев не выходил на связь, а в июне стало известно, что его осудили предположительно на 20 лет. Когда именно состоялся суд, и по каким обвинениям молодого человека приговорили к длительному сроку заключения, неизвестно.

В первой половине мая от сердечного приступа скончался 50-летний отец Омрузака Умаркулиева — Ширинбай.