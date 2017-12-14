Туркменистан: Полицейский беспредел узаконен судебным произволом

В сентябре нынешнего года АНТ сообщили о применении в отделе полиции городка Этрек пыток к задержанным с целью получения от них признательных показаний и о том, как это насилие привело к двум смертям. Источник — бывший работник УВД области, сообщил, что происходило потом.

30 ноября в Балканабаде состоялся суд. Судили не полицейских и следователей, издевавшихся над людьми и с помощью запрещенных приемов вынудивших одних подсудимых оговорить не только себя, но и своих невиновных товарищей. Судили тех немногих, кто остался к концу следствия от большой, более чем в 20 человек, группы задержанных, первоначально проходивших в качестве обвиняемых по уголовному делу, связанному с наркотиками.

«Их осталось пять человек, остальные так или иначе сумели избежать скамьи подсудимых, — сообщил источник АНТ. — Но самое интересное, что вина двоих из пятерых подсудимых так и не была доказана ни в ходе предварительного следствия, ни во время судебного слушания».

Обвинение в отношении этих двоих (их имена и фамилии известны редакции) было построено исключительно на ложных показаниях, полученных следователями от других троих путем применения к ним пыток, шантажа и обмана. В частности, обвиняемые оговорили невиновных в обмен на обещание следователя обеспечить им послабления при содержании в СИЗО и выступить с ходатайством перед судом по поводу более мягкого приговора.

В материалах уголовного дела речь идет о 300 граммах наркотиков. Причастность двоих фигурантов к этим наркотикам ничем иным, кроме как имеющимися в деле ложными показаниями, не доказана. Наркотики у них не были найдены ни при себе, ни при обыске их жилья и автомашин, ни при экспертном исследовании их крови.

Родственники полагали, что суд учтет отсутствие каких-либо прямых или косвенных улик, обличающих двоих подсудимых в их виновности, однако этого не случилось. Судья и народные заседатели даже и не пытались разобраться во всем по закону и по совести. Судьи пропустили мимо ушей показания одного подсудимого, в деталях рассказавшего о том, как полицейские и следователи во время многочасового допроса методично избивали его, закованного наручниками, способом «крест» (левую руку приковывают к правой ноге, правую руку к левой ноге). Ради сохранения собственной жизни и здоровья несчастный вынужден был сдаться и признать себя виновным…

Прокурор обратился к нему и сказал: «Если тебя пытали, как ты говоришь, почему же ты признал свою вину?», на что подсудимый ответил: «Если бы вас пытали так, как пытали меня, вы бы тоже подписались под чем угодно».

Процесс с перерывами шел почти целый день, но сами слушания длились не более полутора часов. В итоге четверым обвиняемым по одним и тем же статьям УК суд вынес одинаковый приговор – 15 лет лишения свободы, а тому, кто на суде заявил о пытках в следственном изоляторе ОВД города Этрек, дали 17 лет. В конце слушания прокурор сказал ему лично: «Два лишних года тебе за то, что не смог держать язык за зубами».

Посторонних в зал суда не впустили. Только по пять родственников от каждого подсудимого были допущены к слушаниям.