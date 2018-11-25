Осужденному туркменскому активисту за права человека Мансуру Мингелову исполнилось 44 года

24 ноября активисту за права человека Мансуру Мингелову (на фото) из Туркменистана исполнилось 44 года. Уже восьмой свой день рождения он проводит в заключении. 2018-й год был особенно тяжелый для Мансура: в начале июня он находился на грани жизни и смерти из-за отсутствия должного медицинского обслуживания в колонии LB-K/11 города Сейди Лебапского велаята. После того, как АНТ сообщили о судьбе активиста, его этапировали в тюремную больницу MR-B/15. Там Мингелову диагностировали туберкулез, однако спустя месяц после неполноценного лечения перевели обратно в колонию строгого режима.

Исправительные учреждения Туркменистана переполнены. Фактическое количество заключенных в них порой в несколько раз превышает проектную вместимость, и это несмотря на то, что колонии постоянно расширяются. Туберкулез является основной причиной смерти заключенных, особенно в молодом и среднем возрасте, и делит первенство с онкозаболеваниями. Корень зла – в скученности, недостатке питания и отсутствии необходимой медицинской помощи. Питание и медпомощь зависимы от уровня коррупции в местах лишения свободы: чем он выше, тем скуднее питание и тем меньше лекарственных препаратов доходит до больных. Изменить ситуацию на прямо противоположную можно только за деньги, которых у заключенных попросту нет. И все это происходит при попустительстве и равнодушии руководителей исправительных учреждений, при том что, по информации источников, всего: и продуктов питания, и лекарственных средств, — выделяется государством в полном объеме.

В День рождения активиста желаем ему здоровья, стойкости духа и скорейшего освобождения. Мы уверены, что справедливость в отношении Мансура Мингелова и других активистов, осужденных по ложным обвинениям, восторжествует!

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Мансур Мингелов – этнический белудж из Марыйского велаята, известен тем, что отстаивал права своих соплеменников в Туркменистане. Впервые его арестовали 6 июня 2012 года в связи с уголовным делом с участием его брата Рустама, точнее, на следующий день после ареста последнего. В течение 15 суток М. Мингелов в принудительном порядке находился в региональном центре реабилитации от наркозависимости, однако пребывание его там было связано не с лечением от наркозависимости — Мансур наркотики никогда и не употреблял, — а для того, чтобы зажили следы от нанесенных ему 6 июня побоев. За эти 15 дней, проведенных в диспансере, ему дважды пытались подкинуть наркотики, и была попытка обманом получить его подпись на чистом листе бумаги.

22 июня 2012 года, не найдя в его действиях состава какого бы то ни было преступления, М. Мингелова отпустили. Находясь на свободе, он обратился в генеральную прокуратуру и к президенту Туркменистана с жалобой на избиение и применение к нему пыток сотрудниками Государственной службы охраны безопасности здорового общества (бывшая Служба по борьбе с наркотиками). Кроме того, между 25 июня и 2 августа того же года, то есть до своего очередного ареста, Мансур провел сбор и затем задокументировал 11 случаев пыток и жестокого обращения в отношении других белуджей в Марыйском велаяте. Записав собранную информацию на компакт-диски, он отправил их в посольство США в Ашхабаде, в представительство ОБСЕ, а также в Генеральную прокуратуру.

В сообщениях разных людей о пытках содержались утверждения о том, что сотрудники правоохранительных органов дробили задержанным кости с помощью стамесок, оттягивали плоскогубцами мошонку, применяли электрошокер, а также избивали задержанных ножками от стульев и пластиковыми бутылками.

Именно разоблачение преступлений туркменских наркополицейских и послужило причиной повторного ареста М. Мингелова. За пять дней было сфабриковано уголовное дело, в котором имелось множество неразрешенных противоречий и нестыковок, однако суд признал Мингелова виновным в контрабанде наркотиков, изготовлении порнографии и вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и назначил ему наказание в 22 года лишения свободы.

О судьбе Мансура Мингелова широкой общественности стало известно в апреле 2014 года, когда правозащитная организация «Международная Амнистия» выступила в защиту туркменского заключенного, призвав мировое сообщество оказать давление на власти Туркменистана, чтобы предотвратить его незаконное возвращение в тюрьму «Овадан-Депе», где ранее его регулярно избивали.

В знак протеста несправедливости наказания, уже находясь в колонии, Мингелов объявил бессрочную сухую голодовку, чем привлек внимание международных правозащитных организаций. Его имя было включено в пресс-релизы и отчеты «Международной амнистии», Государственного департамента США и других.