Гарабогаз: Комиссия уехала — проблемы жителей вернулись

Вместе со своими источниками из Гарабогаза мы искренне радовались положительным переменам в городе на северо-западе Туркменистана, которые произошли после публикации не совсем воодушевляющего фоторепортажа АНТ о бытовых мучениях местного населения.

Тогда, напомним, к приезду комиссии во главе с хякимом этрапа Туркменбаши Куреном Куреновым местные власти быстро навели порядок: забили полки магазинов необходимыми продуктами, очистили пустующие квартиры от мусора, наладили обеспечение населения питьевой водой. Местным жителям казалось: все, жизнь налаживается, — однако спустя неделю после визита комиссии проблемы вернулись в быт горожан.

Пять новых водовозок, начавших бесплатно и в любом объеме развозить населению воду, исчезли, будто их и не было. Сегодня, как и прежде, городок обслуживают три старых ЗИЛа (на фото), и воду нужно ждать в течение недели после оставления заявки в домоуправлении. Жителям за деньги заливают до одного кубометра воды, хотя по лимиту положено три.

«При комиссии водители сами по квартирам ходили и спрашивали, не нужна ли вода, а сейчас и за деньги ее нет», — сообщил источник АНТ.

Исчезли с прилавков магазинов и недорогие продукты питания. Фруктов, овощей и мяса нет уже две недели. Мука пока осталась, но неизвестно, надолго ли. Люди, как и прежде, берут продукты в коммерческих ларьках в долг, под запись, обещая расплатиться, как только будут деньги.

АНТ также писали, что горожанам, нуждающимся в собственном жилье, обещали выделить квартиры в пустующих домах, но пока дальше обещаний дело не продвигается. Хотя, казалось бы, вот стоят пустые квартиры без хозяев, без окон и дверей, вопрос с бумагами можно решить за один день, но колесо местной бюрократии уже заскрипело. Все входы в подъезды этих домов, а также окна, заколотили досками (на фото). Видимо, чтобы никто больше не фотографировал внутри результаты жизнедеятельности отдельных горожан.

Возникает вопрос: и что это было, когда приезжала комиссия из районного хякимлика? Если показуха, то для кого? Для чего надо было обнадеживать население, чтобы спустя всего неделю забыть про свои обещания? Люди разочарованы, и второй раз никто не готов верить представителям власти. АНТ продолжают следить за ситуацией в этом западном регионе.

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