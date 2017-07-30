«Лагерь особого режима». О порядках на Авазе в дни отдыха там руководства страны

С 10 июля вся верхушка власти Туркменистана находится в отпуске. Президент страны, разрешая руководителям министерств и ведомств отдохнуть 3 недели, посоветовал им укрепить свое здоровье на Авазе и в других здравницах страны. О том, как присутствие государственных мужей на берегу Каспия сказалось на обычных отпускниках, в материале корреспондента АНТ Азата Хатамова.

Усиление

В последние годы у туркменистанцев сложилось впечатление, будто вся страна живет в какое-то военное время. В столице уже давно действует негласный комендантский час: после 10 вечера на улице лучше не появляться, а в нетрезвом состоянии – тем более. За подобное без разговоров упекут в опорный пункт на пару суток, а после выпишут крупный штраф. По городу везде полицейские патрули, а на «протокольных» магистралях к ним добавляются еще и сотрудники в штатском, которые день и ночь бдят, как бы чего не случилось.

На Авазе в обычное время порядки немного посвободнее, но во время отдыха руководства страны здесь творилось что-то невообразимое. В день приезда президента и его свиты, 26 июля, на территории всей курортной зоны внезапно закрылись рестораны, хотя более или менее приличных заведений здесь всего 2-3. А за сутки до этого перед каждым отелем появились наряды полиции и службы дорожной инспекции. Каждого постояльца, шедшего из бассейна или с моря, они в грубой форме отправляли в свои номера: «Давай, иди в свой номер, быстрее!» — иначе угрожали забрать в участок.

В 9 вечера в ресторан на 12 этаже отеля “Багтыяр” заявились полицейские, приказали всем срочно заплатить за ужин и идти доедать к себе в номера, мол, ресторан закрывается, а почему – объяснять не стали. Очевидцы сообщили, что на робкие возмущения некоторых гостей блюстители порядка брали со столов личные вещи посетителей (портмоне, сотовые телефоны) и со словами «йыгна бол!» («собирай быстрее!» – прим. ред.) швыряли их в сторону их владельцев.

Похожая картина наблюдалась и в отеле «Хазар». Молодые люди в штатском и с рациями в руках без разбору загоняли посетителей бара и ресторана в свои номера, хотя на часах было около десяти вечера. Никто, вроде, не буянил, стулья не ломал, вели себя прилично, сидели, общались.

Так продолжалось каждый вечер, но 28 июля усиление было снято – президент, его вице-премьеры и министры вернулись в Ашхабад. Аваза вздохнула свободно.

«Я не понимаю, почему жизнь обычных граждан должна зависеть от какого-то усиления, которое интерпретируется несколько странно: чем семьи с маленькими детьми могут угрожать безопасности главы государства? Тем более, если они мирно ужинают в ресторане отеля, который расположен за километры от его резиденции?», — говорит гость Авазы из Марыйского велаята.

Он добавил, что следующим летом вместо отдыха в подобном «лагере особого режима» поедет с семьей отдыхать в Турцию или Таиланд.

Собеседники АНТ сообщили, что подобное происходит каждое лето, но среди всех отелей на Каспии лишь яхт-клуб «Елкен» всегда избегает режима усиления.

«Там все спокойно, семьи отдыхают, катаются на катерах и скутерах, иностранцы живут, и им даже оформляют регистрацию. Такое ощущение, что это место “крышует” семья Бердымухамедова», — сказал менеджер одного из отелей на Авазе.

Сервис

Ранее АНТ сообщали, что с весны 2017 года власти ввели в эксплуатацию автостоянку за территорией Авазы, и с тех пор проезд по курортной зоне возможен лишь на общественном транспорте, государственном такси, либо по спецпропускам, которые простым смертным не выдаются.

Этим летом гости курорта максимально ощутили на себе все «удобства» нововведения: по Авазе курсируют всего 30 такси. У пассажиров из-за них доходит до рукоприкладства, а водители называют цену не по счетчику. Многие с детьми по жаре идут несколько километров к своим отелям.

Нормальных ресторанов, как было отмечено выше, всего несколько. В остальных заведениях подают еду из просроченных продуктов. За расход поварам влетает от руководства, поэтому более или менее совестливые из них сами выкупают у ресторана продукты, подходящие к сроку использования. Например, если завтра истекает срок годности у колбасы, а нарезку из нее и сыра никто не заказывает, то повара за свои деньги покупают более свежий продукт, а просроченный забирают себе и съедают его дома. За любую провинность поваров и официантов увольняют, а жаловаться они никуда не могут, так как работают в большинстве своем неофициально.

Мало того, цены в авазинских кафе и ресторанах, сказали источники, как на мировых курортах. Посидеть в нормальном ресторане на двоих без особых излишеств обойдется в 100-120 долларов. Цены на шашлыки завышены в 2-3 раза. Чебуреки стоят 5-6 манатов, а в городе [Туркменбаши] – 1 манат. Справедливости ради стоит отметить, что бары полны алкоголя на любой вкус: тут и французский коньяк разных сортов, и итальянское вино.

Контроль за соблюдением техники безопасности на воде нулевой. В середине июля в аквапарке близ отеля «Кувват» скончалось два ребенка, скатившихся с горки на надувных баллонах. Хотя в штате аквапарка имеются так называемые спасатели, от них толку никакого нет: молодые пацаны вместо того, чтобы упреждать нарушение правил поведения на воде и на водных аттракционах и своевременно делать замечания, заглядываются на девушек в купальниках и заигрывают с ними.

Наблюдения показывают, что, несмотря на внешне привлекательный вид курорта, на красивые отели, голубые ванны бассейнов, катера, покачивающиеся на морских волнах, на вечерние разноцветные иллюминации, уровень сервиса остается ниже среднего, чего бы это не касалось – проживания, питания, обслуживания и т.д. Воду из крана пить нельзя, она желтая. В ней даже купаться как-то не хочется. Виноваты и сами постояльцы, которые за неполные 4 года со дня открытия успели угробить отель «Беркарар». Мебель в номерах покоцанная, из матрасов торчат пружины, а постельное белье застиранное и серое.

Да, Туркменистан нуждается в валюте, и туристический бизнес может приносить стране немалые доходы. Но привлечь на Авазу инострацев, готовых выложить твердую валюту, тем, что предлагается сейчас, вряд ли возможно. Так что в ближайшее время Аваза есть и останется местом отдыха лишь для населения страны, которых, как видно, устраивает все.