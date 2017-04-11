Недолго музыка играла. Разъехавшиеся гости «увезли» из Авазы и быстрый интернет

Неожиданный подарок получили постояльцы и обслуживающий персонал отелей Авазы во время проведения в курортной зоне на берегу Каспия международного спортивного конгресса «Азиада-2017: Международное сотрудничество во благо мира и развития».

В течение нескольких дней, пока гости форума из стран–участниц предстоящих Азиатских игр обсуждали значение этих соревнований для туркменского спорта, пользователи интернета наслаждались доступом на еще недавно заблокированные социальные сети и той скоростью, с которой работала связь.

«С пятницы по понедельник интернет буквально летал, — пишет работник одного из отелей. – Без использования VPN смог зайти даже на Facebook, Twitter и YouTube, которые много лет были недоступны».

В завершение конгресса состоялся большой гала-концерт, на котором выступили известные исполнители из разных стран: Роза Рымбаева из Казахстана, азербайджанец Полад Бюль-Бюль оглы, россияне Лев Лещенко, Юлианна Караулова, британский исполнитель Джон Ньюман и другие.

Пока иностранные гости развлекали участников форума и ублажали слух президента Г. Бердымухамедова, пользователи, что называется, ловили момент, пользуясь быстрым интернетом. Ночью его скорость в отелях достигала 10 мегабит в секунду, что для Туркменистана невиданное доселе явление. Каждый понимал, что сделано это исключительно из-за приезда участников форума и артистов и только для них, и что скоро лафа кончится.

Так оно и произошло: уже на следующий день после того, как гости покинули Авазу, связь стала прежней – медленной и непостоянной, 0.15 мегабит в секунду, а соцсети, доступные еще вчера, вновь заблокированными.

Факт, что скоростной интернет был подключен только для участников форума и приезжих артистов, подтверждает и то, что за пределами Авазы доступ во всемирную паутину ничем особым не отличался.