Убиенный алабай — талисман Азиатских игр 2017 года?

Верхом цинизма можно назвать тот факт, что талисманом предстоящих Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам выбрана собака. Потому что именно собак, собратьев талисмана, за последние год-полтора и по сей день тысячами уничтожают в столице проведения игр — Ашхабаде и, заодно, по всей стране. И неважно, что порода талисмана Азиады-2017 — породистый туркменский алабай, а убиенные собаки в большинстве своем дворняжки. Главное другое — безнравственное, двуличное отношение властей к животным. Одни из них, по утверждению сайта «Туркменистан. Золотой век», являются народными любимцами, а другие, выходит, городскими отбросами, место которым на загородной свалке.

«Веселый, дружелюбный щенок с характерными признаками данной породы (купированными ушами и хвостом) изображен в стилизованной национальной одежде или в спортивном костюме», — умиляется сайт «Туркменистан: Золотой век», описывая представленный талисмана. А чем, хотелось бы спросить устроителей игр, провинились вот эти шестеро щенков на фото, которые, кстати, тоже алабаи, но которых, по требованию властей, работники коммунальной службы на днях уничтожили самым диким способом? А почему? Да потому, что они были ничейные, кладбищенские, их мать была ранее кем-то подбита, а после и вовсе убита.

И кто вообще те люди, что назначают любимцами народа то или иное животное? Конь-ахалтекинец тоже был в их числе, но талисманом игр не стал, и правильно: волей-не волей вспоминаются неприглядные времена, когда знаменитых туркменских скакунов пускали под нож на мясо.

Между тем, в Ашхабаде не прекращаются уничтожения домашних животных. В настоящий момент в разных районах города орудуют целые бригады работников коммунальных служб с ломами и кусками арматуры в руках.

Вчера, 2 февраля, в единственный в стране частный приют для бездомных животных нагрянула некая «комиссия», потребовавшая от хозяев приюта предоставить паспорта на каждого питомца. Когда документы, включая информацию о сделанных прививках, были показаны, члены «комиссии» выставили новое требование — теперь паспорта тех, кто приносил в приют кошек и собак, а также паспортные данные, адреса и номера телефонов людей, взявших животное к себе домой.

Почему бы устроителям Азиады не рассмотреть в качестве талисмана Азиады двух нейтральных животных? Скажем, ишака; его хотя бы не уничтожали, как собак. Или верблюда, тут пока тоже чистая история.

Интересно, как, с каким чувством будут покупать участники игр в качестве сувениров мягких, плюшевых и иных щенков породы алабая, зная, что трупы их многочисленных собратьев гниют на свалках…

Напомним, что согласно статье 178 Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях, жестокое обращение с животными и их истязание предусматривает предупреждение или наложение штрафа в размере половины базовой величины. Однако работники коммунальных служб остаются безнаказанными, так как действуют по прямому указанию органов местного самоуправления.

#Ashgabat2017

#AIMAG2017